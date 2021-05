Reportan retrasos en línea de Metrolink luego de choque de tren y vehículo en Montebello

Un tren de carga de Union Pacific chocó contra un vehículo en las vías de Montebello el viernes y la línea Metrolink Riverside se vio afectada. El accidente ocurrió alrededor de las 4:10 a.m. cerca de Union Street y Rosemead Boulevard, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

No estaba claro qué provocó el accidente, pero la tripulación del tren no resultó herida, según un portavoz de Union Pacific Railroad. Dijo que se creía que el vehículo estaba desocupado y que el accidente no ocurrió en un cruce.

Union Pacific está coordinando con LASD para investigar el incidente, que provocó el cierre de las vías hacia el oeste alrededor de las 4:45 a.m. entre las estaciones Industry y Montebello de Metrolink, lo que retrasó la línea 401 de Riverside hacia Los Ángeles.

Alrededor de las 5:47 a.m., Metrolink anunció que los trenes de la Línea 401 se estaban moviendo, pero con un retraso de 30 minutos debido al accidente. Esa estimación no se ha revisado a las 11:20 a.m.