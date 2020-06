Reportan pruebas positivas de coronavirus entre miembros de la organización Dodgers

"Algunas personas" en la organización de los Dodgers de Los Ángeles han dado positivo por el coronavirus, dijo el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman, pero no fue más específico.

Ninguno de ellos ha tenido "síntomas que han sido problemáticos", dijo Friedman a periodistas en una conferencia telefónica el jueves.

Friedman dijo que "no estaba seguro" de si algún jugador se retrasaría en informar para el entrenamiento de pretemporada.

"Definitivamente es posible, pero no estoy seguro", dijo Friedman.

Los jugadores están programados para reportarse al Dodger Stadium el miércoles con el primer entrenamiento programado para el próximo viernes.

En las últimas dos semanas, los Angelinos de Los Ángeles, los Filis de Filadelfia, los Azulejos de Toronto y los Rockies de Colorado han reconocido casos de prueba positivos entre el personal o los jugadores, al menos 40 en total, según un informe de USA Today.

El brote llevó a MLB a ordenar a los clubes que cierren sus complejos de entrenamiento en Florida y Arizona y que realicen entrenamientos de pretemporada en julio en sus estadios locales.

El coronavirus "está presente para todos nosotros", dijo Friedman. Los Dodgers “están tratando de manejar esto de la manera que pensamos mejor. Estamos resolviendo esto, trabajando sobre la marcha ".

Friedman dijo "no hay duda de que vamos a tener una buena cantidad de pruebas positivas en los entrenamientos de primavera y la temporada".

"Para mí, se trata mucho más de lo rápido que somos para responder a eso, las opciones de tratamiento, la parte de cuarentena, asegurando que no se extienda entre el grupo", dijo Friedman.

“Y en la medida en que podamos contenerlo, y tengamos protocolos de salud y seguridad realmente buenos, creo que es algo que colectivamente, como grupo, todos trabajando juntos, creo que es algo que podemos manejar. Pero cualquiera que finja que puede sentarse aquí hoy y decirle exactamente cómo van a salir las cosas, no me suscribo a eso, no estoy de acuerdo con eso.

“Hay muchas cosas que no sabemos. Muchas de nuestras conversaciones internas solo se han tratado de mantenernos alerta, ser ágiles e intentar comunicarnos a través de todo, leer y reaccionar a medida que surgen las cosas. Ese es nuestro plan. A medida que aprendamos más, seremos más inteligentes con la forma en que hacemos las cosas".