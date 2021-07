Reportan más de 3,000 casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles

El viernes se informaron más de 3,000 nuevas infecciones por COVID-19 en el condado de Los Ángeles, la primera vez desde el 13 de febrero que el número ha superado ese nivel.

Los 3,058 nuevos casos informados el viernes elevaron el total acumulado de toda la pandemia a 1,279,171. Se han reportado más de 10,000 casos nuevos en los últimos cuatro días, y el número diario superó los 2,500 durante tres días consecutivos.

Los funcionarios de salud han culpado repetidamente del aumento actual de casos a la variante altamente infecciosa “Delta” del virus.

La variante se descubrió por primera vez en India y se le atribuye la proliferación de infecciones en ese país, junto con los brotes en el Reino Unido. Ahora se está extendiendo por los Estados Unidos, lo que contribuye al aumento del número de casos y hospitalizaciones.

Según cifras estatales, había 688 personas hospitalizadas en el condado de Los Ángeles debido a COVID hasta el viernes, frente a las 655 del jueves y el número más alto desde fines de marzo. Había 146 personas en cuidados intensivos, ligeramente por debajo de las 148 del jueves. La tasa diaria promedio de personas que dieron positivo por el virus fue del 5.2% el viernes, aproximadamente lo mismo que el jueves. La tasa de hace un mes era del 0.7%.

El condado informó el viernes otras siete muertes por COVID, lo que elevó el número total de muertos a 24,614. El Departamento de Salud Pública del condado señaló que las personas no vacunadas se están infectando con una tasa de transmisión cinco veces superior a la de hace apenas un mes.

La directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, dio a conocer cifras el jueves que muestran que las personas completamente vacunadas tampoco son inmunes a contraer el virus, lo que representa el 20% de todas las infecciones durante junio. Pero enfatizó que gracias a las vacunas, la gran mayoría de esas personas no se enferman gravemente ni están hospitalizadas. Y dijo que sin las vacunas la situación sería mucho peor.

Lo que dicen los expertos.

“Si no tuviéramos 5.3 millones de personas completamente vacunadas en el condado de Los Ángeles, probablemente estaríamos viendo casi el doble de casos hoy”, dijo Ferrer en un comunicado el viernes. “A medida que los casos continúan aumentando, muchos de nosotros estamos tratando de averiguar qué pasos tomar para minimizar la exposición al virus. Para aquellos elegibles y aún no vacunados, ahora sería un momento importante para vacunarse porque nuestras tres vacunas ofrecen mucha protección a la persona vacunada y también ralentizan la propagación.

“Para todos, las precauciones de sentido común que incluyen el uso de enmascaramiento en interiores, el lavado de manos frecuente y evitar las multitudes reducirán el riesgo y le permitirán continuar disfrutando de las actividades que aman”.

Las cifras del condado publicadas el jueves mostraron que entre aproximadamente 4.85 millones de personas completamente vacunadas residentes desde el 19 de enero hasta el martes, solo 6,520 dieron positivo al virus, con una tasa del 0.13%. Eso es más que una tasa del 0.09% la semana pasada.

De las personas totalmente vacunadas en ese período que dieron positivo, solo 287 fueron hospitalizadas, para una tasa del 0.0059% de la población vacunada, frente al 0.0045% de la semana pasada. Murieron 30 personas vacunadas, una tasa del 0.0006%.

Las cifras más recientes proporcionadas por el condado el jueves muestran que 5.3 millones de los aproximadamente 10.3 millones de residentes del condado están completamente vacunados, una tasa de aproximadamente el 52%.

Cerca de 1.3 millones de residentes del condado no son elegibles para vacunas porque son menores de 12 años.

Ferrer enfatizó la protección que ofrecen las vacunas, a pesar del creciente número de personas vacunadas que se infectan, comparando su efectividad con el cinturón de seguridad de un automóvil.

“Si bien los cinturones de seguridad no previenen todas las cosas malas que pueden suceder durante un accidente automovilístico, brindan una excelente protección, tanto que todos los usamos de manera rutinaria”, dijo. “Realmente no tendría sentido no usar el cinturón de seguridad solo porque no previene todas las lesiones por accidentes automovilísticos. Rechazar una vacuna COVID porque no ofrece el 100% de protección realmente ignora los poderosos beneficios que hemos experimentado de las personas que se han vacunado”.

Los residentes jóvenes negros y latinos continúan teniendo las tasas más bajas de vacunación en el condado. Los residentes negros también tuvieron la tasa más alta de nuevas infecciones durante el último mes, con 181 por cada 100,000 residentes.

Los residentes latinos han tenido tradicionalmente una de las tasas de infección más altas durante la pandemia, pero durante el mes pasado, los residentes blancos acumularon una tasa más alta, 83 por cada 100,000 residentes. Los latinos tenían una tasa de infección de 62 por cada 100,000 habitantes. Los residentes negros también tuvieron la tasa más alta de hospitalizaciones durante el mes, seguidos por los latinos y los blancos.

Con la esperanza de alentar a más personas a vacunarse, el condado continúa ofreciendo incentivos. Hasta el próximo jueves, cualquier persona que se vacune en los sitios operados por el condado, la ciudad de Los Ángeles o el St. John's Well Child and Family Center tendrá la oportunidad de ganar uno de los siete paquetes de boletos para tres conciertos en las sedes de AEG, por una variedad de actos.