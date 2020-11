Reportan cifras más altas de casos de COVID-19 en condado de Los Ángeles en un solo dia

Las autoridades de salud informaron más de 5,000 nuevos casos de COVID-19 el Día de Acción de Gracias en el condado de Los Ángeles, lo que marca uno de los totales más altos de un solo día de toda la pandemia.

El condado informó 37 muertes adicionales y 5,087 casos de coronavirus en su actualización del jueves. El número de residentes del condado hospitalizados con el coronavirus aumentó de 1,682 a 1,809, con el 24% de los que están en cuidados intensivos.

El total acumulado de casos de coronavirus del condado es de 383,275, con 7,580 muertes.

Las asombrosas cifras se produjeron un día después de que entrara en vigencia una muy debatida prohibición de las comidas en persona, y los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles describieron un panorama terrible del aumento actual, diciendo que la tasa de transmisión ha alcanzado su punto más alto desde marzo y podría abrumar a los hospitales dentro de un mes.

Según las estimaciones actuales del condado, cada paciente de COVID-19 en el condado está transmitiendo el virus a un promedio de 1,27 personas, la tasa de transmisión más alta que ha visto el condado desde marzo, antes de que se aplicaran protocolos de seguridad como cubrirse la cara y distanciamiento social. sitio.

Con base en esa tasa de transmisión, los funcionarios de salud estiman que una de cada 145 personas en el condado ahora está infectada con el virus y lo transmite a otras personas.

“Esto no incluye a las personas que actualmente están hospitalizadas o aisladas en su hogar”, dijo la directora de Servicios de Salud del condado, la Dra. Christina Ghaly. “Esta es la estimación de personas que están fuera de casa e infectando a otras. Es posible que no sepan que están infectados. Pueden saber que están infectados y no estar aislados. Pero están ahí fuera y están exponiendo a otras personas al virus”.

Ghaly dijo que el número de personas hospitalizadas debido al virus ha aumentado en un 70% en las últimas dos semanas, y el condado ahora tiene un promedio de 300 nuevas admisiones diarias.

“Según la estimación actual de (la tasa de transmisión del virus) y suponiendo que no haya cambios en el comportamiento de las personas que afecten las transmisiones, es probable que haya escasez en la cantidad de camas de hospital, y especialmente en camas de UCI o de unidades de cuidados intensivos. , durante las próximas dos a cuatro semanas '', dijo.

Ghaly señaló que, dada la tasa de transmisión actual, el número de pacientes hospitalizados podría duplicarse en dos semanas y cuadruplicarse en un mes. Ghaly dijo que los hospitales tienen planes de “aumento repentino” para aumentar la cantidad de camas, pero la disponibilidad de trabajadores de la salud para dotar de personal a esas camas y tratar a los pacientes es más limitada.

El Dr. Muntu Davis, oficial de salud del condado, describió otras cifras espantosas, incluido un aumento del 67% en los brotes de coronavirus informados en los lugares de trabajo generales en las primeras dos semanas de noviembre y un aumento del 200% en los brotes en las instalaciones de alimentos en ese mismo período. Dijo que se reportaron 42 nuevos brotes al condado solo en el último día.

La tasa de positividad de pruebas promedio de siete días ajustada por el estado del condado fue de 7.3% a partir del jueves, frente al 6.6% del miércoles y 5.3% hace una semana. El condado informaba una tasa de aproximadamente 3.9% a principios de noviembre.

El domingo, el promedio de cinco días del condado de casos nuevos de COVID-19 diarios superó los 4,000, cruzando un umbral establecido la semana anterior para desencadenar el cierre de las comidas en persona en los restaurantes del condado, que ya estaban limitados a asientos al aire libre. Ese cierre entrará en vigor el miércoles, a las 10 p.m., y continuar en vigencia durante tres semanas.

Aparte de las restricciones que entran en vigor la noche del miércoles en el condado de Los Ángeles las autoridades de salud están considerando una nueva orden de permanecer en casa debido al incremento del COVID-19 y las hospitalizaciones.

La eliminación de las comidas en persona, incluso de forma temporal, tiene a los dueños de negocios furiosos. La Junta de Supervisores del condado confirmó el martes la restricción en una votación de 3-2, lo que provocó una protesta de los restauradores y otros que lo llaman un golpe de gracia para las pequeñas empresas.

Mientras tanto, el condado pronto podría promulgar restricciones aún más estrictas en una gama más amplia de negocios. El lunes, el promedio de cinco días de casos nuevos del condado superó los 4.500, un umbral que se esperaba que desencadenara una "orden de seguridad en el hogar específica” que prohibiría todas las reuniones públicas y privadas e impondría límites estrictos de capacidad en las tiendas.

No estaba claro cuándo el condado podría promulgar tal orden y, a pesar de enfatizar la urgencia de controlar la transmisión del virus, Davis no se comprometió el miércoles sobre cuándo sucedería. Dijo que los funcionarios de salud aún estaban en conversaciones con la Junta de Supervisores sobre los detalles de la orden.

La directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, le dijo a la junta el martes que los funcionarios de salud recomendaban que la orden: