Su deseo de lucir más esbelta causó estragos en su salud

Una mujer se dejó llevar por consejos en las redes sociales y se sometió a una cirugía para lucir más esbelta, sin percatarse de que los doctores de esa clínica tenían problemas con su licencia médica.

"Di con ellos por Tik Tok", dice la joven afectada, quien no quiso identificarse. "Ahí mire que muchas chicas se estaban operando y yo mire que se veía bien".

El nuevo ideal de la belleza, eliminar la grasa y agrandar el trasero, ha encontrado una manera de transmitirse a través de las redes sociales.

Aconsejada por una "influencer", la mujer se sometió a una abdominoplastia y a un aumento de glúteos son transferencia de grasa.

Sin embargo, no tuvo los resultados esperados.

"A veces se me hacen como dos bolas en el estómago", cuenta la mujer. "Y me duele, me duele la parte izquierda. El lado de la cortada, como quedó dispareja, se me pone hasta morado".

En lugar de un trasero levantado y simétrico, como ella quería, esa experiencia la ha dejado traumatizada, según cuenta la mujer.

UN DESCUBRIMIENTO SORPRENDENTE

No fue sino hasta después de operarse que comenzó a buscar información sobre el centro estético al que había ido. Encontró datos que la sorprendieron.

Tras la búsqueda en internet, de los tres médicos que laboran en ese lugar, uno tiene la licencia restringida por cinco años y sobre otro pende una petición para revocarle su licencia.

Tener un cuerpo voluptuoso ha convertido en una obsesión para muchas mujeres, y el aumento de glúteos es uno de los procedimientos más común, pero el peligroso e ilegal procedimiento también ha cobrado vidas.

"Tuve que haber investigado un poco más pero me dejé llevar por las publicaciones que veía", destaca la mujer.

Ella cree que fue un error no investigar más a fondo sobre el centro cosmético o los médicos que laboran en ella.

La mujer asegura que pagó unos $14,000 y no está conforme como luce. Su obsesión por las curvas resultó ser peligrosa y decepcionante.

"Para todas las mujeres, que piensen antes de hacerse una cirugía", aconseja. "Se que todas quieren verse bonitas pero, para hacerse eso, hay que investigar más lugares.

Los residentes de California pueden buscar información sobre un médico, especialmente si tiene su licencia activa o si ha tenido problemas, en la página web del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Si la persona tiene alguna duda antes de un procedimiento quirúrgico, es recomendable visitar este portal y revisar los antecedentes del médico. Para tener acceso al enlace, haga clic aquí.