Sueño hecho realidad: joven ‘dreamer’ logra récord de correr en 100 maratones

Jocelyn Rivas logró hace pocos días el récord de ser la persona más joven en participar en 100 maratones.

Ahora solo espera la ratificación del Libro de Record Guiness para que su nombre quede plasmado como la latina en correr 100 pruebas de larga distancia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Rivas, de tan solo 24 años, es una joven 'Dreamer' que comenzó a participar en maratones hace 7 años buscando demostrar que ellos son capaces de sobresalir en el país.

"Espero que en mi historia vean que mucha gente no conoce a muchos 'Dreamers' y en realidad, no le saben poner una cara a un 'Dreamer'", cuenta Rivas. "Espero que con esto ya digan '¿sabes que? Ella es una de los Dreamers'. Y que hay millones de personas así como ella".

La distancia recorrida en su totalidad, tras 100 maratones, es de 2,620 millas. Una cifra que tiene un valor muy especial.

"Eso significa, en realidad, el recorrido que tuve que tomar, de niña, cuando vine de El Salvador a la frontera y vine a este país", dice Rivas.

Y es que a veces una historia fantástica comienza con un sueño que para muchos parecía imposible

"Nací con el cuello, la espalda y los pies quebrados y nunca me imaginé que iba a terminar así, corriendo 100 maratones", señala Rivas.

La joven, con un suspiro y una sonrisa, agradeció a Dios por permitirle cruzar la meta por centésima vez, en el Maratón de Los Ángeles celebrado el domingo 7 de noviembre de 2021.

Hoy conoceremos a una joven con un gran compromiso social y amor por el atletismo, compite en los 400 metros planos y es amante de correr grandes distancias, esta es la historia de Mayte Flores, ella es la protagonista de nuestro segmento atleta de la semana.

"He corrido tantos maratones pequeños y [pienso], nadie me va a ver, nadie me va a decir '¡Oh, guau!", cuenta la joven. "No me esperaba nada de esto, para nada".

Jocelyn Rivas es una atleta que habla el idioma de los deportistas que aspira a inspirar a otros, sabiendo que, en el deporte, el esfuerzo y la lucha viven entrelazados.