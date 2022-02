Sin dinero y sin amor: estafas románticas por internet

Lucía recuerda como, cinco años atrás, andaba en busca del amor.

“Cuando uno anda soltero, anda buscando a su media naranja”, cuenta Lucía, quien no ha querido usar su verdadera identidad.

Utilizó uno de los populares sitios por internet. Y, casi de manera instantánea, conoció a un hombre de negocios que viaja al extranjero.

Durante tres meses hablaron a diario.

“[Decia] que me quería. Que era romántico”, cuenta Lucía. “Que no más cuando iba a regresar a Estados Unidos íbamos a estar juntos.Que íbamos a ser una familia”.

El romance duró hasta que él le pidió unos $10,000 para una emergencia que tuvo fuera del país con su hijo. Le prometió que le pagaría después.

“Está uno muy frágil y es cuando uno cae”, recuerda Lucía.

Lucía obtuvo un préstamo y desapareció.

“Después. cuando me di cuenta que me habían robado el dinero, que todo fue un fraude, yo lloré”, dice Lucia. “Yo creo que a mí me dio depresión. Es triste”.

Se demoró años en pagar el préstamo, lamentando que hubiese querido saber las señales de advertencia sobre estas estafas.

ESTAFAS DE AMOR

De acuerdo con el FBI, 23,000 personas reportaron estafas similares en el 2020. Ese año, las pérdidas fueron millonarias.

La especialista en víctimas, Cristal Mills, señala el caso de una mujer que perdió hasta $700,000 en un romance cibernético.

“$605 mil millones de dólares reportados”, destaca Mills. “Eso solo los que fueron reportados. Pero podrían haber más”.

De acuerdo con Mills, los estafadores engañan a sus víctimas con fotos atractivas y se dedican a conquistarlas con mensajes de texto y llamadas a diario. Nunca se conocen en persona.

“Son perfiles falsos, nombres falsos, historias falsas”, explica Mills. “Muchas veces dicen que trabajan para el gobierno, una compañía de petróleo o son militares y por eso no tienen acceso a video chat”.

Muchos aseguran vivir o trabajar en el extranjero. Prometen amor rápidamente a sus víctimas, sin conocerse, y les piden dinero urgente por una emergencia inesperada.

Las autoridades aconsejan, a quienes conozcan personas por internet con este tipo de conducta que los denuncien a la oficina del FBI de su región.