Campeón en silla de ruedas: joven demuestra que no existen obstáculos para triunfar

Nelson Jiménez sufrió un accidente en motocicleta que lo marcó profundamente, sufriendo lesiones que lo dejaron paralizado.

Fueron días de sombra donde el fracaso parecía inevitable.

Como no podía sentir ninguna de las dos piernas me dijeron que la probabilidad era que nunca iba a volver a caminar otra vez”, cuenta Jiménez.

Vivió momentos de incertidumbre hasta que un día le sonrió la fortuna.

“Pasaron varios años desde que no había jugado y por fin me incorporé a un equipo de Loma Linda”, dice Jiménez. “Yo amo el deporte de baloncesto, y ya no paré de ir. Seguí yendo y yendo y aquí estamos”.

“Imposible es solo una palabra en el diccionario”

Su pasión por el baloncesto había nacido en su país natal, El Salvador, cuando tenía 9 años.

“Desde que vine a Estados Unidos siempre ha sido mi deporte de opción que me ha gustado, el basketball. Es como mi novia”.

Jiménez fue escogido para formar parte del equipo de baloncesto en silla de ruedas de El Salvador que participará en el Campeonato Centroamericano. Un hecho que hace posible lo que parecía inalcanzable.

“No hay nada imposible si verdaderamente tiene uno las ganas y el esmero de salir adelante”, dice Jiménez. “Imposible es solo una palabra en el diccionario”.

A pesar de no poder caminar, sus actuaciones le han permitido dar pasos grandes en su propósito de motivar a los demás.