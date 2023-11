Reparación de la autopista 10 tardará de tres a cinco semanas, dice Newsom

Lo que debes saber La autopista 10 permanecerá cerrada en ambas direcciones entre la Calle Alameda y la Avenida Santa Fe por un lapso de tres a cinco semanas.

Se instó a los viajeros a trabajar desde casa o tomar el transporte público hasta el centro de Los Ángeles.

Para información actualizada sobre recursos como opciones alternas, haga clic aquí.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dice que el tramo quemado de la Interestatal 10 en Los Ángeles puede repararse en lugar de demolerse y que el trabajo durará aproximadamente de tres a cinco semanas.

El gobernador anunció el hallazgo el martes después del análisis de muestras tomadas de la autopista dañada.

La autopista elevada al sur del centro de la ciudad se levanta sobre numerosas columnas. El gobernador afirma que unas 100 columnas resultaron dañadas, nueve o diez de ellas gravemente.

Un incendio provocado fue la causa de un siniestro masivo el fin de semana que calcinó y cerró indefinidamente una sección vital de una importante autopista de Los Ángeles, causando importantes dolores de cabeza de tráfico a cientos de miles de viajeros, dijeron las autoridades de California.

El gobernador Gavin Newsom dijo que los investigadores están tratando de determinar si más de una persona estuvo involucrada, pero no dio más detalles.

“Debo enfatizar que hemos determinado qué inició el incendio”, dijo Newsom a los periodistas el lunes.

Incendio en dos lotes de estacionamiento

El incendio estalló el sábado, a las 12:20 a.m., en dos lotes de almacenamiento debajo de una sección elevada de la Interestatal 10, donde tarimas, vehículos y otros materiales se quemaron rápidamente y el incendio se extendió a lo largo de 8 acres (3 hectáreas).

No se reportaron heridos, pero al menos 16 personas sin hogar que vivían debajo de la autopista fueron trasladadas a refugios.

El incendio dejó muchas columnas carbonizadas y desconchadas y las barandillas de la cubierta torcidas. Las cuadrillas apuntalaron la sección más dañada para la seguridad de los trabajadores que limpiaban los escombros.

La I-10 corre de este a oeste a través del corazón de la metrópoli y conecta con otras autopistas importantes. El lunes trajo la primera prueba entre semana para los viajeros que navegan por nuevas rutas de autopistas o desvíos de calles alrededor de la sección cerrada al sur del centro de la ciudad.

El resultado fue alentador y “un recordatorio de los importantes desafíos que enfrentaremos en el futuro previsible hasta que el 10 pueda reabrirse de manera segura”, dijo Laura Rubio-Cornejo, gerente general del Departamento de Transporte de la ciudad, cuando comenzó el viaje del martes.

Daños similares al terremoto de Northridge

Hubo poca congestión durante el viaje del lunes por la mañana, lo que indica que los conductores prestaron atención a las advertencias, pero el viaje de la tarde estuvo mucho más congestionado, dijo Rubio-Cornejo. Los desvíos de las calles superficiales tuvieron un aumento del 14,7% en el volumen de tráfico y los ingenieros de tráfico ajustaron los patrones de señales para hacer frente a la carga, dijo.

Más allá de un enorme dolor de cabeza por el tráfico, se espera que el cierre se sienta mucho más allá de la metrópoli, incluyendo una posible desaceleración del transporte de mercancías desde los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach, dijeron funcionarios federales. Los puertos manejan más de la mitad de las mercancías que ingresan al país. El presidente Joe Biden fue informado sobre el incendio.

Las autoridades han dicho que los daños recuerdan al terremoto de Northridge de 1994 que destruyó secciones elevadas de la I-10. Se necesitaron más de dos meses para reparar la I-10 después del terremoto, y eso se consideró significativamente rápido.

Newsom dijo que las primeras pruebas muestran que la plataforma “parece ser mucho más resistente de lo que se evaluó originalmente”. Las muestras de concreto y barras de refuerzo tomadas el lunes de la superestructura, plataformas y columnas ayudarán a determinar “si lo derribaremos y lo reemplazaremos o continuaremos con la recuperación y las reparaciones”, dijo.

“Esto no se resolverá en un par de días y no llevará un par de años”, dijo a The Associated Press el administrador federal de carreteras, Shailen Bhatt. “Pero ya sean semanas o meses, todavía es demasiado pronto para saberlo”.

Bhatt dijo que el violento accidente del 11 de junio de un camión con remolque que transportaba gasolina en Filadelfia que colapsó una sección elevada de la Interestatal 95, enredando el tráfico y dañando negocios de la zona, resalta el impacto de tales desastres en todo el país.

"Los puertos todavía están abiertos y las mercancías seguirán fluyendo, pero cuando se elimina una sección de la interestatal que transporta 300,000 vehículos al día, habrá impactos indirectos", dijo Bhatt.

El cierre también generó preocupación para las empresas del centro.

“Nuestras empresas recién se están recuperando de los cierres por COVID. El negocio estaba mejorando”, dijo Blair Besten, director del distrito de mejora empresarial del Centro Histórico de Los Ángeles.

Investigación del incendio

El jefe de bomberos de California, Daniel Berlant, dijo que los investigadores identificaron dónde comenzó el incendio y qué lo causó después de buscar evidencia entre los escombros, pero no especificó qué encontraron.

No tenía información sobre ningún sospechoso y los investigadores están hablando con testigos, incluidas personas sin hogar y propietarios de negocios cercanos.

Los patios de almacenamiento debajo de las carreteras son comunes en todo el estado y el dinero de los arrendamientos se destina al transporte público. Newsom dijo que la práctica sería reevaluada después del incendio.

El gobernador dijo que California ha estado en un litigio con Apex Development, Inc., el propietario de la empresa que alquila la propiedad de almacenamiento donde comenzó el incendio. El contrato de arrendamiento expiró, dijo Newsom, y la empresa había estado en mora al subarrendar ilegalmente el espacio a otras cinco o seis entidades.

"Han estado incumpliendo durante algún tiempo, por eso iremos a los tribunales" a principios del próximo año, dijo Newsom.

Mainak D'Attaray, abogado de Apex Development, confirmó la demanda en un correo electrónico a The Associated Press.

“Actualmente estamos investigando por nosotros mismos lo que pasó en el patio debajo de la autopista. Como tal, no estamos preparados para dar una declaración oficial o responder preguntas hasta que hayamos determinado lo que realmente ocurrió”, dijo D'Attaray.

Ertugrul Taciroglu, presidente del departamento de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que parte del desafío es cuán caros se han vuelto los bienes raíces.

“Se está utilizando cada terreno, así que puedo ver la presión o los incentivos para hacer uso de estos espacios debajo de estas carreteras”, dijo.