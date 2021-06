Rembolsarán miles de dólares a personas afectadas por programa de alivio de préstamos estudiantiles

La Comisión Federal de Comercio anunció el viernes que enviará cheques por un total de más de $316,000 a 10,689 personas que perdieron dinero en un plan de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles que desencadenó una demanda federal presentada en Los Ángeles.

En la queja anunciada en marzo de 2020, la FTC alegó que SLAC, que también usaba el nombre Aspyre, Navloan y Student Loan Assistance Center, y su propietario, Adam Owens, les dijeron falsamente a los consumidores que, por una tarifa inicial de $699 y una tarifa mensual de $39, los demandados reducirían o eliminarían permanentemente la deuda de préstamos estudiantiles.

En realidad, los pagos podrían cambiar cada año, y la condonación de préstamos no estaba garantizada para ningún consumidor, según la FTC, que también alegó que los acusados ​​pagaron a los consumidores por reseñas positivas en el sitio web de Better Business Bureau y no revelaron esos pagos.

Como parte de un acuerdo con la FTC, los demandados acordaron pagar fondos, que se utilizan para enviar pagos a los consumidores afectados. Los destinatarios deben depositar o cobrar sus cheques dentro de los 90 días y pueden llamar al administrador de reembolsos, Analytics, al 888-440-0371, si tienen alguna pregunta.

La FTC nunca requiere que las personas paguen dinero o proporcionen información de cuenta para cobrar un cheque de reembolso.