Regresa Feria del Sur de California en Parque de Atracciones de Perris

Atracciones de carnaval, conciertos, espectáculos de ganado y otros entretenimientos llenarán la pizarra de la Feria del Sur de California, que se inaugura este jueves en el Parque de Atracciones de Perris luego de una pausa en 2020.

El evento de cuatro días continuará hasta el domingo 3 de octubre. Las actividades están programadas entre el mediodía y las 11 p.m., durante el fin de semana, y entre las 4 y 11 p.m., entre semana, según los organizadores.

La feria se suspendió el otoño pasado debido a los bloqueos de salud pública del coronavirus.

“SoCal Fair se enorgullece de traer una experiencia comunitaria al condado de Riverside con nuestro 'Festival de otoño y carnaval''', dijo la portavoz de Fairgrounds, Marisa Yeager. “Es una celebración por nuestra rica y profunda herencia agrícola y por las personas que trabajan en la industria y las personas a las que sirven”.

Habrá una serie de atracciones de carnaval, y la feria contará con su variedad habitual de concursos de animales.

Habrá premios para las mejores vacas lecheras, cría de ovejas y cerdos, así como espectáculos de perros y caballos, exhibiciones de cabras, pollos y conejos, dijeron los organizadores. Están previstas subastas.

Las bandas subirán al escenario todas las noches de la feria, comenzando el jueves, a las 7:30 p.m., con Cash'd Out, una banda tributo a Johnny Cash.

El viernes, la banda Outlaw Mariachi subirá al escenario principal, seguida de Ozzmania, una banda tributo a Ozzie Osbourne y Black Sabbath.

El sábado contará con DJ Kermie organizando bailes en línea, seguido de Redneck Rodeo, cantando a coro.

La feria cierra el 3 de octubre con las bandas de Stevie Nicks Illusion, So Petty and The Stones, que se presentarán entre las 5 y 8 p.m.

La entrada general cuesta $10 por día para adultos y $8 por día para personas mayores de 60 años, así como niños entre 5 y 12 años, aunque algunos eventos requerirán pagos adicionales. Cualquier menor de 4 años entrará gratis.

Puede encontrar más información haciendo clic aquí.