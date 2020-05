Regresa el surf y también las nuevas reglas de playa para prevenir propagación del virus

Llegaron a la playa en auto, patineta y descalzos. Llevaban frisbees, cámaras y tablas de surf. Llevaban pantalones cortos para correr, pantalones de yoga y trajes de neopreno.

Muchos llevaban máscaras.

Esa fue la mayor diferencia esta semana, aparte de un momento en marzo que parece difícil de conjurar ahora, antes de que las playas cerraran y las máscaras parecieran una protección extrema e incluso ineficaz contra el coronavirus.

No más. Ahora se requieren máscaras en las playas del condado de Los Ángeles, que reabrieron el miércoles, para unirse a sus contrapartes en otros estados que han permitido un retorno algo limitado a las famosas extensiones de arena.

"Te miran mal si no usas una máscara", dijo Tom Ventura, quien lucía una máscara azul claro con lunares blancos mientras se enfriaba después de su carrera matutina el jueves en Santa Mónica.

A lo largo de la costa de California y en los estados conocidos por sus arenas sedosas, sus cálidas aguas y su amplio sol, el oleaje aumenta junto con un nuevo conjunto de reglas publicadas en el momento de la pandemia de coronavirus.

Los amantes de la playa en el condado de Los Ángeles deben mantenerse activos: caminar, correr o nadar. No tomar el sol. No hay picnics. No hay voleibol. Los estacionamientos, muelles y un popular carril de bicicletas de 22 millas (35.4 kilómetros) que une las playas de Santa Mónica, Venice, Manhattan y Torrance también están cerrados.

Andrew Noymer, profesor de salud pública en la Universidad de California, Irvine, dijo que era sensato comenzar a reabrir playas y ver cómo funciona. La gente debería hacer su propia evaluación de riesgos, pero dijo que el sol ayuda a matar los gérmenes y que es menos probable que el virus se propague en el océano.

“Tenemos que comenzar a reabrir los Estados Unidos lenta e inteligentemente. No podemos mantener a todos encerrados durante 12 meses ", dijo Noymer. "Si no podemos correr en la playa, ¿cómo diablos podemos ir a un restaurante o una sala de cine?"

Un día antes de la reapertura de Los Ángeles el jueves, la participación fue más ligera que el día anterior.

"Ayer fue como la primera tarjeta para salir de la cárcel", dijo Peter Moore, quien llevaba una máscara blanca estilo hospital y caminaba con su esposa y su perro. "Si abren los estacionamientos, veremos si hay personas sentadas una encima de la otra. Hay mucha arena allá afuera".

Por solo la segunda vez en su historia, la feria no se llevará a cabo.

El mayor desafío para los socorristas fue recordarles a las personas que necesitaban usar máscaras, dijo Pono Barnes, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

La surfista Lana Song, que se alegró de estar de vuelta en el agua después de que el cierre volcó su ritual matutino y la llevó a ganar 5 libras (2.3 kilogramos), estaba confundida sobre la regla de la máscara que se aplica en la tierra pero no en el agua. Ella no sabía dónde pondría una máscara mientras montaba olas.

Mlak Sahli, un estudiante de Arabia Saudita que estudia salud pública, dijo que se sintió liberador de regresar a pesar de que un oficial de policía la echó a ella y a un amigo por sentarse en la playa.

Un pequeño grupo de surfistas presenció una vista rara cuando una manada de unos 20 delfines salió a la superficie y nadó, dijo Peter Lockwood.

Lockwood dijo que no le preocupaba atrapar el virus en el agua.

"De ninguna manera. Había mucho aire moviéndose allí y nadie quiere estar tan cerca ”, dijo. "Todos quieren su propia ola".