Logra reembolso de casi $6,000 en Toyota al no recibir los servicios que le vendieron

Con la escases de carros como consecuencia de la pandemia, una televidente se vio forzada a aceptar pagar miles de dólares adicionales por servicios que no deseaba, para obtener un nuevo vehículo, sin embargo no recibió lo prometido.

Cuando Rosa Sandoval decidió comprar un vehículo nuevo el año pasado, se enfrentó a una situación que la hizo doblar las manos a la hora de firmar el contrato.

“Nos condicionaron a que teníamos que comprar unos accesorios o servicios junto con la camioneta”, dijo Sandocal. Asegura que le dijeron que, si quería obtener su camioneta Toyota Sienna, tendría que aceptar pagar $5,470 dólares adicionales, por un paquete que incluía porta vasos, tapetes de hule especiales, una cámara, protección de la pintura y polarización, entre otras cosas.

“Le dije que no necesitaba eso, que no lo quería, y me dijo, ‘es que esta es la condición, es por la pandemia que hay escases de carros, y hay muchos clientes en fila. Si usted no lo quiere, otro lo va a agarrar’”, cuenta Sandoval.

Se sintió acorralada y aceptó, pero se llevó una sorpresa. “Todos los accesorios o servicios que nos iban a dar, pues no nos los dieron. Lo único que pusieron fueron unos stickers en las puertas”, cuenta.

Sandoval dice que la cámara adicional era innecesaria, pues el carro ya la tenía de fábrica y lo único que tenían de especial los tapetes era el precio.

“En cualquier parte los compro a $200, y no $1,299 como me los vendieron”, dijo.

Estaba indignada y decidió hacer todo lo posible por solucionar el problema.

“Casi un año fue lo que anduve yendo, viniendo, llamando, texteando, mandando emails; hasta que ustedes se comunicaron con ellos, fue que se hicieron presentes conmigo”, dijo.

Telemundo 52 Responde se comunicó con Toyota Cerritos y dijeron que hablarían con Sandoval.

“Me llamaron para llegar a un arreglo. Yo quería que me regresaran el dinero, casi $6,000.00 y fue lo que me reembolsaron”, cuenta.