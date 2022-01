Buscan reembolso por pagos a familia de entrenadora que murió con Kobe Bryant en accidente

Una compañía de seguros presentó documentos judiciales este lunes buscando el reembolso de más de $100,000 que pagó a la familia de una entrenadora asistente de la Academia de Deportes Mamba que murió junto con Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en 2020 en Calabasas.

Sports Academy LLC / Hartford Accident & Indemnity Co. presentó la demanda aún no oficial contra Island Express Helicopters Inc .; los propietarios de esa empresa, Island Express Holding Corp .; y O.C. Helicópteros LLC.

Hoy hace un año, el mundo del deporte perdió a uno de sus más valiosos protagonistas - la leyenda de los Lakers Kobe Bryant falleció durante un accidente aéreo a sus 41 años.

Los tres acusados ​​eran los “operadores, propietarios, arrendatarios, gerentes o mantenedores” del helicóptero Sikorsky 76-B que se estrelló en Calabasas el 26 de enero de 2020, en el que murieron nueve personas.

Entre los fallecidos estaba Bryant de 41 años; su hija Gianna de 13 años y Christina Mauser, de 38 años, la ex entrenadora asistente principal de la estrella de la NBA en su equipo juvenil de baloncesto femenino.

Según los documentos judiciales del demandante, la compañía ha pagado más de $ 127,000 en gastos de entierro y beneficios por fallecimiento a los herederos de Mauser, a través de las disposiciones de compensación para trabajadores del código laboral estatal, y por lo tanto, la compañía de seguros tiene derecho a un reembolso de los acusados ​​debido a su supuesta negligencia.

Mauser estaba casada y era madre de tres hijos. Un representante de Island Express no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sin embargo, después de que Vanessa Bryant demandara a Island Express Helicopters e Island Express Holding Corp. por muerte por negligencia, la compañía emitió un comunicado en el que calificó el suceso como “un trágico accidente” que fue causado por eventos “fuera del control y no relacionados con ninguna acción o conducta”.

Las empresas llegaron a acuerdos el año pasado con Vanessa Bryant y los familiares de Mauser y otras víctimas que también demandaron.