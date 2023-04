Acusan al Distrito Escolar Unificado de Redlands de encubrir reclamos de abuso sexual

Algunos padres y estudiantes están indignados y acusan al Distrito Escolar Unificado de Redlands de encubrir las acusaciones de abuso sexual.

Durante la reunión de la junta del martes por la noche en el Distrito Escolar Unificado de Redlands, los padres y estudiantes cuestionaron a los administradores escolares sobre las múltiples acusaciones de abuso sexual que se remontan a décadas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los padres están reaccionando a un documental de noticias de CBS que acusa al distrito de encubrir múltiples acusaciones de abuso sexual.

Los abogados de la familia de una niña que presuntamente fue víctima de acoso sexual en el campus de la escuela Cárter en Rialto, anunciaron el viernes, que presentarán cargos en contra de quienes resulten responsables.

La investigación encontró que 50 estudiantes han presentado denuncias de abuso sexual contra más de dos docenas de maestros entre 1999 y 2022.

Nueve maestros fueron arrestados, incluida la exmaestra Laura Whitehurst, quien fue condenada después de tener un bebé con un estudiante de secundaria de 16 años.

“Ella era la hija de un administrador del distrito y hubo varios informes que no hicieron nada”, dijo Morgan Stewart, abogado de las víctimas.

“Lo que vemos en Redlands es que los administradores y los miembros de la junta hacen la vista gorda, dejan que suceda, protegen a los maestros y permiten que los estudiantes sean abusados una y otra vez”.

El distrito escolar emitió un comunicado el miércoles diciendo en parte que "trágicamente, ningún distrito puede garantizar que nunca ocurrirá una acción inapropiada entre el personal y los estudiantes".

Y que en 2018 y 2022, el distrito implementó varios protocolos para mejorar la seguridad de los estudiantes, incluida la contratación de un consultor especial que está revisando de cerca las políticas escolares.

Conoce cómo pedir ayuda si sufres este tipo de agresiones.

Algunos dicen que el distrito sigue fallando, incluida una madre que leyó una declaración de su hija, afirmando que hace un año un maestro de 50 años comenzó a acosarla.

Luego de que ella lo denunciara, su madre dice que aún no han sabido nada de la investigación.

Otros padres de presuntas víctimas también acusan al distrito de proteger al personal antes que a los estudiantes.

El doctor Jorge Partida nos explica por qué las víctimas de acoso sexual tardan tanto en denunciar o de hablarlo, dónde buscar ayudar y qué hacer en caso de estar sufriendo abuso.

“Los niños deberían poder venir a la escuela y sentirse seguros; no deberían preocuparse por ser abusados”, dijo Tina Goh, una madre.

Durante los últimos diez años, el distrito ha pagado más de $40 millones de dólares a 25 víctimas, pero el distrito no ha admitido su culpabilidad en ninguno de los casos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.