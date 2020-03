Recursos disponibles para comunidad indocumentada tras COVID-19

El decreto de estado de emergencia nacional para enfrentar y contener la propagación del coronavirus tiene consternada a la comunidad indocumentada, pero Telemundo 52 encontró algunos recursos disponibles en el Condado de Los Ángeles para estas familias.

Entre los obstáculos que enfrenta la comunidad indocumentada, están los recortes de horas laborales, los despidos y falta de acceso a seguro medico, sin embargo, estás familias si califican para diferentes tipos de asistencia que pueden ser útiles en esta emergencia nacional.

El estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus tiene a muchos inmigrantes indocumentado con más preguntas que respuestas.

Cecilia Lemus, un inmigrantes preocupada, pregunta si van a poder ir [los indocumentados] al doctor sin tener que pagar las pruebas.

De acuerdo a las autoridades, las pruebas para detectar los casos de coronavirus en el Condado de Los Ángeles están disponibles para todos.

“Los indocumentados pueden tener pruebas también del virus, esto no va a afectar su estatus migratorio”, dijo Hilda Solis, supervisora del Condado de Los Ángeles.

Aunque activistas que velan por los derechos de los indocumentados alientan a inmigrantes a pedir atención médica si presentan síntomas del COVID-19, el gobierno no ha dicho si los tratamientos estarán cubiertos.



“Hay personas que no tenemos papeles y necesitamos ayuda”, dijo Rebecca Cruz, inmigrante preocupada.

En California los indocumentados con inmunodeficiencias y con diabetes califican para Medi-Cal de emergencia, y los jóvenes adultos menores de 25 años de bajos recursos están amparados bajo el programa de Medicaid, al igual que todo menor de 18 años.

La organización CHIRLA envió una carta al gobierno con un pedido para que la ayuda federal llegue también a indocumentados.

“Que no haya exclusión incluidas en la ayuda de cuidado médico a propósito que excluya a la comunidad inmigrante”, dijo Angélica Salas, Directora de CHIRLA.

Salas afirma que su oficina ha solicitado al estado de California que considere las estampillas de comida para quienes no tienen papeles si la situación se agrava.



“Si es possible, en este momento de emergencia que se amplié para la comunidad indocumentada que también lo tenga [servicios]”, señaló Salas.

La ciudad de Los Ángeles anunció una moratoria que incluye a los indocumentados para que ningún inquilino sea desalojado por lo menos hasta el 31 de mayo, por otro lado, la oficina de asuntos migratorios del condado, le recordó al público que aunque las oficinas de inmigración han cerrado, las cortes siguen abiertas y recomiendan contactar a la oficina de asuntos migratorios, si tiene una cita pendiente con un juez. De lo contrario, si no se presenta podrían emitir en su contra una orden de aprehensión.



“No quiere decir que su caso y cargos criminales han sido retirados, podemos buscar su caso y determinar la próxima fecha”, dijo Graciela Martínez, de la oficina del defensor public.

Para contactar a la oficina de asuntos migratorios del Condado de Los Ángeles llame al 213-974-0572 o haga clic aquí. También les puede escribir a través del correo electrónico, immigration.pubdef.lacounty.gov