Recomiendan pruebas de COVID-19 a quienes asistan a reuniones masivas

Funcionarios de salud del condado de Los Ángeles instan a todos los que pasaron tiempo entre una gran multitud este fin de semana, ya sea marchando por Mid-City en apoyo de Armenia o celebrando la victoria de los Lakers en las Finales de la NBA en el centro de Los Ángeles, a hacerse la prueba del coronavirus.

“Si estuvo en una multitud con personas que no son miembros del hogar, especialmente si las personas no se cubrieron la cara y gritaron, corearo y / o cantaron, es posible que haya estado expuesto al COVID-19 si una persona infectada también estuvo allí”, según un comunicado del condado, que no mencionó específicamente las dos grandes reuniones de fin de semana.

“Las personas pueden transmitir el virus a otros, incluso antes de saber que lo tienen”.

Las autoridades instan a cualquier persona potencialmente expuesta a que se mantuviera alejada de otras personas y monitorearse a sí misma para detectar síntomas durante los próximos 14 días.

“Esto es esencial para evitar que usted propague involuntariamente el COVID-19 a otras personas '', según el condado.

La advertencia se produjo cuando el condado informó el lunes dos muertes adicionales relacionadas con el coronavirus, lo que elevó el total general durante la pandemia a 6.773. El condado también anunció otros 881 casos, mientras que los funcionarios de salud de Long Beach informaron 41 más, elevando el total acumulado en todo el condado a 283,023.

Los funcionarios del condado señalaron que los números de casos tienden a ser artificialmente bajos los lunes, debido a los retrasos en los informes durante el fin de semana. Los números bajos son un cambio bienvenido con respecto a la semana pasada, cuando el condado vio un aumento de un día de casos nuevos que superó los 1,600, seguido de tres días de números de casos por encima de los 1,200.

Para escapar del nivel más restrictivo de la hoja de ruta de reapertura económica de cuatro niveles del estado, el condado necesita reducir el número promedio diario de nuevos casos a alrededor de 700.

Aunque la tasa de positividad de las pruebas del condado califica al condado para salir del restrictivo nivel “púrpura” del estado, la tasa de casos por cada 100,000 residentes sigue siendo demasiado alta. La tasa no debe ser superior a siete por cada 100.000 habitantes.

Dado que los condados deben cumplir con los requisitos estatales durante dos semanas seguidas para avanzar en la matriz de reapertura, es poco probable que el condado de Los Ángeles vea algún movimiento durante al menos dos o tres semanas.

Ambas enfermedades presentan síntomas similares.

El estado actualiza las ubicaciones de los condados en la matriz todos los martes.

Hasta el lunes, había 693 personas hospitalizadas en el condado debido al coronavirus, frente a las 715 del domingo.

Desde que comenzó la pandemia, se han reportado más de 2.8 millones de resultados de pruebas de coronavirus en el condado, con una tasa de positividad general de alrededor del 9%. El promedio de siete días más reciente ha sido mucho más bajo en las últimas semanas, rondando el 3%.

Durante el fin de semana, los funcionarios de salud emitieron un recordatorio sobre las regulaciones que rigen los restaurantes, cervecerías y bodegas que pueden estar mostrando juegos de semifinales deportivos, incluido el juego de los Lakers del domingo por la noche y el juego de los Dodgers del lunes por la noche.

Los protocolos de salud pública para estos establecimientos incluyen:

No permitir que los clientes se reúnan en áreas o alrededor de televisores;

Limitarse a sentarse al aire libre y no más de seis personas en una mesa;

Exigir que se cubra la cara con tela siempre que los clientes no estén comiendo y / o bebiendo, incluso al llegar, al entrar y salir de las instalaciones y al usar los baños;

Asegurar una distancia física de seis pies entre las mesas;

Asegurarse de que los empleados que interactúan con los clientes usen un protector facial de tela y un escudo facial.

Después de meses de cierre, se permitió que los centros comerciales interiores reabrieran la semana pasada, aunque limitados al 25% de su capacidad y con los patios de comidas y las áreas comunes cerradas.

Eso siguió a los salones de manicura, a los que también se les permitió reabrir en interiores la semana pasada al 25% de su capacidad; salas de juego, que podían abrirse al aire libre; y áreas de juegos al aire libre, que se autorizaron para reabrir a discreción de las ciudades individuales.

También se autorizó la reapertura de cervecerías y bodegas para servicio al aire libre, siempre que los clientes compren comida en un concesionario de alimentos externo.

El director de salud pública del estado, el Dr. Mark Ghaly, dijo el lunes que los funcionarios están considerando autorizar la reapertura de los salones de tatuajes en los condados que aún se encuentran en el restrictivo nivel “púrpura”. Esa decisión no se ha finalizado, e incluso si el estado los autoriza a reanudar las operaciones, correspondería a los condados individuales autorizar su apertura.