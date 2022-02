Las recomendaciones para evitar contagiarse del COVID-19 en las fiestas del Super Bowl

Todos los fanáticos que asistan al Super Bowl del domingo en el SoFi Stadium recibirán una máscara KN95, y el condado aún exige que se cubran la cara en grandes eventos al aire libre debido a la pandemia de COVID-19, pero queda por ver si los fanáticos realmente seguirán la regla.

Hace dos semanas, la gran mayoría de los fanáticos que asistieron a la NFC, el juego de campeonato en SoFi entre los Rams y los 49ers de San Francisco, ignoraban el mandato.

Incluso el gobernador Gavin Newsom, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, Magic Johnson y el actor Rob Lowe recibieron críticas por haber sido fotografiados sin tapabocas.

Una verdadera polémica ha causado la foto que se tomaron anoche durante el juego de los Rams, el gobernador Gavin Newsom y el alcalde de Los Ángeles porque no llevaban puesta sus mascarillas.

El cumplimiento laxo del mandato llevó a una supervisora ​​del condado, Kathryn Barger, a sugerir que se rescindiera la regla del cubrebocas, ya que aparentemente no se estaba siguiendo de todos modos.

Pero la regla del uso del cubrebocas seguirá vigente para el Super Bowl. Los funcionarios del estadio insistieron en que lo harán cumplir.

La regla requiere tapabocas en todo momento, excepto cuando se come o bebe. “Eso no significa que compras un balde de palomitas de maíz y te lo comes por dos horas. Comiendo y bebiendo activamente”, dijo anteriormente Russ Simons, vicepresidente senior de operaciones del campus y las instalaciones del SoFi Stadium.

Como fue el caso durante todos los juegos en las instalaciones esta temporada, todos los asistentes también deberán mostrar un comprobante de vacunación contra el COVID-19 o una prueba negativa reciente para ingresar al SoFi Stadium.

John Barker, jefe de operaciones y producción de eventos en vivo de la NFL, dijo que la liga se ha estado preparando para los Super Bowls durante el COVID-19 durante casi dos años, y tiene "extrema confianza en los planes".

Muchas de las medidas han estado vigentes en el SoFi Stadium durante toda la temporada, que incluyen:

Rociado electrostático para desinfectar superficies horizontales comunes y puntos de contacto.

Iluminación UVC para desinfectar el campo.

Estaciones de desinfectante para manos, así como jabón, agua con sensores y dispensadores de toallas en los baños.

La pandemia ha sido un punto de indagación constante que condujo al juego.

Algunos críticos han cuestionado la conveniencia de realizar un evento tan importante en un condado que aún sufre una pandemia.

Otros se han burlado de la necesidad del uso obligatorio de mascarillas, citando la disminución del número de casos y el plan del estado para levantar el requisito de uso de tapabocas en interiores esta semana.

La Directora de Salud Pública del Condado, Bárbara Ferrer, continuó predicando precaución, diciendo a los periodistas el jueves que el juego se puede llevar a cabo de manera segura si las personas se adhieren a las medidas de protección, especialmente los cubrebocas.

“Pedimos que todos tengan cuidado de minimizar el riesgo durante la pandemia'', dijo Ferrer.

“Ya sea que asistamos al juego en el SoFi Stadium, un evento previo al juego o nos reunamos en la casa de alguien, muchos de nosotros pasaremos varias horas comiendo, bebiendo, vitoreando y gritando con personas de hogares muy diferentes”, comentó Ferrer.

La funcionaria agregó: “Todas estas condiciones pueden facilitar la propagación del COVID-19, estamos pidiendo a los fanáticos que sigan algunas recomendaciones de sentido común que pueden reducir la posibilidad de que se expongan a sí mismos o a otros al COVID-19”.

“Todavía tiene sentido vacunarse o reforzarse antes del partido. Considere hacerse una prueba rápida de COVID-19 lo más cerca posible del comienzo del juego como precaución adicional, especialmente si se está reuniendo en lugares cerrados o con personas que no están vacunadas o tienen un mayor riesgo de enfermedad grave".

Para las personas que organizan fiestas del Super Bowl en casa, Ferrer nuevamente enfatizó que las reuniones al aire libre son más seguras que en el interior.

Ella dijo que si una reunión al aire libre no es factible, las fiestas de vigilancia en interiores deben celebrarse con un número mínimo de personas, preferiblemente personas que estén vacunadas. De lo contrario, los asistentes deben hacer todo lo posible para mantener su distancia de los demás.

También se aconsejó a los anfitriones de la fiesta que se aseguren de que las reuniones en el interior estén bien ventiladas, con ventanas y puertas abiertas.

La preparación de la comida también debe hacerse con cuidado, y los anfitriones de la fiesta deben considerar dar porciones individuales de comida a los invitados, dijo Ferrer.

Para las personas que planean ver el juego en un bar o restaurante, “cuídense y sigan los requisitos de uso de máscaras del lugar'', dijo Ferrer. ``Y en algunos lugares del condado de Los Ángeles también hay requisitos de verificación de vacunación''.