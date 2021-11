Lo que debe saber para hacer un reclamo por daños de comida debido a cortes de electricidad

SoCal Edison cortó la energía a miles de clientes y más de 120,000 más están bajo consideración para un corte de electricidad para reducir el riesgo de incendios forestales provocados por líneas eléctricas dañadas por el viento durante las vacaciones de Acción de Gracias.

Southern California Edison cortará la electricidad en áreas particularmente propensas al viento de vez en cuando como medida preventiva.

Hasta el mediodía del viernes, más de 20,000 clientes de SCE continuaban sin servicio. Esos cortes incluyeron clientes en los condados de Los Ángeles, Ventura, Riverside y San Bernardino. Para el viernes por la tarde, el condado de Orange parecía tener energía restaurada.

Para algunos, eso significó que los refrigeradores llenos de comida, más llenos de lo habitual considerando las vacaciones centradas en los amantes de la comida, pueden haber salido mal.

SoCal Edison confirmó que existe un proceso de reclamaciones y que algunos clientes podrían recuperar dinero por la pérdida de alimentos.

La empresa también dijo que cada vez que hay una interrupción, un cliente puede presentar un reclamo y que estos reclamos se evalúan caso por caso..

No existe un límite en la cantidad que los clientes podrían recibir de vuelta.

Este es el proceso.

DOCUMENTOS QUE PUEDE NECESITAR:

Para reclamos relacionados con la pérdida de alimentos : lista detallada que detalla los alimentos en mal estado, con recibos o documentación del costo.

: lista detallada que detalla los alimentos en mal estado, con recibos o documentación del costo. Para reclamaciones relacionadas con pérdidas diversas : recibos de hoteles y restaurantes, recibos de alquiler de automóviles

: recibos de hoteles y restaurantes, recibos de alquiler de automóviles Para otras reclamaciones, haga clic aquí.

CONSEJOS ÚTILES:

Conserve copias de todos los recibos y la documentación que envíe.

Haga todo lo posible para minimizar sus pérdidas y daños (por ejemplo, obtener hielo para evitar que los alimentos se echen a perder durante un apagón)

Asegúrese de que las pérdidas o los gastos incurridos no se acumulen innecesariamente

CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO

Asegúrese de reunir todos los documentos primero y hacer copias.

Envíe su reclamo en línea. Hay un proceso de cuatro pasos. Puede cargar imágenes y archivos para respaldar su reclamo.

También puede enviar la reclamación por correo. Obtenga el formulario de reclamo residencial o comercial (PDF) en estos enlaces.

Puede obtener más información sobre el proceso (en español) haciendo clic aquí.

Más información

Correo electrónico : Claim@sce.com

: Claim@sce.com Fax : (626) 569-2573

: (626) 569-2573 Dirección Postal: Southern California Edison Company, Attn: Claims Department, P.O. Box 900, Rosemead, CA 91770

Solo asegúrese de no duplicar los reclamos, evitando enviar en línea y por correo regular.

