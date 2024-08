“Bienvenidos al mundo”. Recién nacidos reciben regalo especial de los Lakers en honor a Kobe Bryant

LOS ÁNGELES - Los bebés que llegaron al mundo la semana del cumpleaños de Kobe Bryant en los hospitales de UCLA Health recibieron un regalo especial de parte de Los Lakers.

El paquete de regalo de los Lakers incluía un gorro con el número 8, un mameluco y una cobija. También incluía camisetas para los padres con el número 24.

"Damos la bienvenida a los nuevos fanáticos de los Lakers al mundo", decía una publicación en la página X de Los Angeles Lakers, que incluía fotos de algunos recién nacidos luciendo su ropa nueva de los Lakers.

Welcoming the newest Lakers fans to the world.



To honor Kobe's birthday, babies born this week are receiving extra special care packages thanks to @UCLAHealth 🤗 pic.twitter.com/M792PZSVhf