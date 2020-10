Recibió ayuda para pagar la renta, pero el propietario se niega a recibirla

Un televidente pensó que al ser elegido para recibir ayuda para pagar la renta en la ciudad de Los Ángeles, había pasado lo más difícil, lo que nunca esperó fue que el dueño de su apartamento, se negara a recibirla.

En la ciudad de Los Ángeles se aprobaron 50 mil peticiones de familias que solicitaron subsidios de emergencia para pagar hasta dos meses de renta, dinero que se paga directamente a los propietarios de las viviendas, pero Telemundo 52 encontró que no todos los arrendadores han querido recibir ese dinero de la ciudad

El COVID-19 le dio un duro golpe a toda la familia de Leonardo Cruz.

“Nos enfermamos los tres, mi hermano menor fue aislado, más de un mes y medio”, dijo Cruz, quien fue aprobado para recibir subsidio para pagar la renta en Los Ángeles.

Fue muy difícil porque, según él, aunque nunca habían dejado de pagar la renta, de pronto, sus ingresos se vieron muy reducidos, así que metieron solicitud para ver si podían obtener el subsidio que la ciudad de Los Ángeles ofreció a 50 mil familias, para pagar hasta dos meses a sus arrendadores, y parecía que la suerte les había sonreído.

“Calificamos mi familia con $2,000 dólares de ayuda”, dijo Cruz.

Con alivio, realizaron los trámites, pero al parecer, el dueño del edificio se negó a participar.

“Las razones no las sé. La mánager dice que tienen todo su derecho de no participar, y eso es todo. Me siento indignado porque él no quiere aceptar el dinero que viene de la ciudad de Los Ángeles. ¡El dinero ya está aprobado!”, afirmó Cruz.

Cruz llamó a Telemundo 52 Responde quien se puso en contacto con el Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria en Los Ángeles. Tras consultar a los expertos, se descubrió que efectivamente, la participación del propietario, es opcional, pero, si una persona que fue aprobada, como Cruz, enfrenta a esta situación, pueden pedir apoyo a la agencia llamando al 866-557-7368.

“Vamos a trabajar con los dueños, con los arrendadores y decirles: ‘mire, su inquilino aplicó por esto, y aquí está,’ y la mayoría están aceptando la ayuda o subsidio, porque de todos modos no los pueden sacar”, dijo Sandra Mendoza, portavoz del Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de Los Ángeles.

Mendoza explicó que la protección contra desalojos sigue vigente, y aún cuando se levante la orden de emergencia, los inquilinos tendrán 12 meses para ponerse al día en sus pagos.

De las casi 50 mil solicitudes aprobadas en la ciudad de Los Ángeles, alrededor de 28,000 se encuentran en la fase en la que el propietario aún tiene que aceptar participar en el proceso. Hasta la semana pasada 143 habían sido rechazadas.