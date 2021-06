Recibe una factura tras una llamada de seguimiento por la vacuna de COVID-19

Ana Illesca llevó a su hija al centro de vacunación de la Línea Verde en el Bulevar Crenshaw el 3 de junio. Al día siguiente, recibió una llamada de Total Solutions, la agencia encargada de administrar la vacuna.

Pero, para su sorpresa, tras la consulta médica telefónica, llegó una factura de $200 por ese servicio.

"Imagínese, no tenemos trabajo. ¿Qué vamos hacer para pagar?”, dijo Illescas, preocupada. "son dos días de trabajo prácticamente."

Durante la campaña de vacunación contra el COVID-19, las autoridades de salud pública han enfatizado que las dosis son gratuitas.

Es por ello que Illescas nunca pensó que le cobrarían por un servicio relacionado con la inmunización. Mucho menos por una llamada de seguimiento por la salud de su hija tras recibir la dosis.

"Se me hace demasiado injusto, se me hace un robo descarado. Yo pienso que no soy la única que le llegó esta cuenta”, dijo Illesca, visiblemente molesta.

Telemundo 52 se comunicó con el Departamento de Salud Pública del Condado de los Ángeles y la empresa Total Solutions para investigar sobre este cobro.

Autoridades en alerta ante reportes de posibles fraudes en conexión con la vacuna contra el COVID-19. Todas las vacunas se aplican sin costo, sin importar estatus legal o económico.

"Nos disculpamos a cualquier persona que haya recibido una factura de nuestra parte por cualquier servicio relacionado a COVID”, destaca el comunicado de Total Solutions. “Enviamos el cobro al seguro médico. Si ellos no lo pagan, no pasamos la cuenta al paciente”

Se cree que el sistema envió, por error, facturas a personas sin seguro médico en forma automática.

"Me llamaron para pedirme disculpas y que había un error y que no me preocupara por la cuenta”, dijo Illescas.

Total Solutions anunció que se comunicará esta semana con los pacientes para informarles sobre el error. Si reciben una factura, no deben preocuparse por pagarla.

Las personas que hayan recibido una factura de este tipo por parte de Total Solutions, puede enviarles un correo electrónico a billing@covidtts.com