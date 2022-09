El viernes, se llevará un momento de silencio en un partido de fútbol en la escuela secundaria Helen Bernstein para honrar a la niña de 15 años que murió en el baño de una escuela de una sobredosis el martes.

El juego está programado para comenzar a las 7:30 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Margarita González, la abuela desconsolada de la niña, le dijo a NBCLA en español que espera que estas muertes no vuelvan a ocurrir. Quiere que la comunidad preste más atención a los niños, porque están pasando cosas tristes y dolorosas.

En los escalones de la entrada de la Escuela Secundaria Bernstein, se colocaron flores, globos y velas como recordatorio de que la comunidad del LAUSD continúa afligida por la pérdida del adolescente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que ella y una amiga le compraron una pastilla a otro estudiante que pensaron que era Percocet (una combinación del opioide oxicodona con acetaminofén), pero que en su lugar estaba mezclada con fentanilo.

Las dos jóvenes hicieron su compra en Lexington Park, justo al sur de Bernstein High, ese mismo día, según la policía. Cuando las dos adolescentes se tomaron las pastillas, inmediatamente se sintieron enfermas.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles también identificó a la adolescente que murió trágicamente como Melanie Ramos, de 15 años. Ramos y otra adolescente fueron encontradas en el campus de Bernstein High alrededor de las 9 p.m. el martes, cuando un hombre fue a buscar a su hija después de que ella no regresara a casa de la escuela.

El padre fue al campus de Bernstein High en Hollywood a buscar a su hija, y la encontró en el patio de la escuela, sufriendo una sobredosis.

Una adolescente murió de una aparente sobredosis en una escuela secundaria de Los Ángeles y la policía investigaba el miércoles al menos otras tres posibles sobredosis de adolescentes en el área donde las autoridades advirtieron que los traficantes están vendiendo píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo mortal en un parque del vecindario.

La adolescente le dijo a su padre que su amiga, Ramos, todavía estaba dentro del edificio. El hombre y un empleado de la escuela encontraron a Ramos inconsciente en el baño. Ella murió en la escena.

"Es un evento tan horrible y representa, desafortunadamente, que muchos niños creen que pueden incursionar y ocasionalmente experimentar y todo estará bien", dijo Jackie Goldberg de la Junta de Educación de LAUSD, Distrito 5.

Goldberg dijo que se reunió con 15 maestros en la escuela secundaria el viernes para hablarles sobre las recientes sobredosis en la escuela.

“En su mayoría, están descontentos porque no hay enfermeras de tiempo completo en todas las escuelas. Están descontentos porque no hay trabajadores sociales y trabajadores sociales psiquiátricos en todas las escuelas”, dijo.

La policía arrestó a dos adolescentes en relación con al menos tres sobredosis en escuelas de Hollywood solo esta semana.

El consumo de "fentanilo arcoíris" entre los jóvenes de EEUU es cada vez mayor, dice la DEA.

Uno de los arrestados es un niño de 15 años que fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario, dijo el jueves la policía de Los Ángeles.

El niño, estudiante de una escuela chárter independiente ubicada en el mismo campus en Hollywood, también fue acusado de una sobredosis que dejó a la amiga de la niña hospitalizada, dijo el jefe Michel Moore. Un niño de 16 años también fue arrestado y reservado bajo sospecha de venta de drogas por supuestamente vender narcóticos a un tercer estudiante en Lexington Park, cerca de la escuela secundaria.

Los investigadores dicen que otros tres adolescentes que también usaron pastillas con fentanilo se enfermaron gravemente.

Ambos adolescentes bajo arresto son estudiantes de Apex Academy que se conocían, dijo Moore. Sus nombres no se divulgan debido a sus edades.

Los opioides sintéticos, como el fentanilo, aseguran los CDC, incrementaron las sobredosis en un 15% el año pasado en comparación al 2020, alcanzando así las 107 mil muertes por el consumo de drogas en el país.

La policía y la Agencia Antidrogas de EEUU están trabajando para encontrar a los distribuidores que proporcionaron las pastillas a los niños de 15 y 16 años, dijo Moore.

“Hay una organización de drogas detrás de esto”, dijo Moore.

Ahora, el condado de Los Ángeles está emitiendo una alerta sobre el creciente número de píldoras con fentanilo.

Según los CDC, el fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

“El fentanilo es tan potente que incluso una cantidad mínima de fentanilo puede causar depresión respiratoria, coma y la muerte”, dijo el médico de emergencias de UCI Health, Bharath Chakravarthy.

Algunos padres, incluidos miembros de la familia, han exigido saber por qué los funcionarios escolares no sabían que la niña había muerto en el baño de la escuela.

“Es muy desgarrador saber que estaba sola en ese baño”, dijo el padre de otra estudiante que asiste a la escuela, María Torres.

Goldberg señaló que no es el momento de culpar.

"No puedes mirar a todo el mundo todo el tiempo. No es humanamente posible. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los jóvenes a entender que esto no es una broma cuando crees que puedes simplemente jugar y experimentar un poco", dijo Goldberg.

Los funcionarios escolares de la escuela secundaria rechazaron la solicitud de entrevista de NBCLA.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, fue a Bernstein High el miércoles por la mañana para reunirse con la familia de la niña muerta.

Arremetió contra el flagelo de la venta de drogas a estudiantes adolescentes y dijo que la gente ha estado vendiendo narcóticos en Lexington Park durante semanas.