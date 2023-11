Realizan orden de registro en casa de North Hills en relación con caso de personas desaparecidas

Las autoridades realizaron este martes una orden de registro en una propiedad en North Hills en relación con una investigación de personas desaparecidas que comenzó en junio, dijeron fuentes policiales al equipo de investigación de nuestra cadena hermana NBC4 I-Team.

La búsqueda de restos humanos se llevó a cabo en la cuadra 16200 de Community Court en el Valle de San Fernando. La policía, un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el FBI y agentes de la oficina del médico forense están participando en la búsqueda.

Los detalles sobre el caso de las personas desaparecidas no estuvieron disponibles de inmediato.

Un video aéreo de la escena mostró una lona azul cubriendo una estructura y a la policía parada cerca de la piscina del patio trasero de la propiedad. La ubicación está en una zona residencial justo al norte del aeropuerto Van Nuys.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.