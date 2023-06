“Ready, Willing and Able”: entrenamiento laboral para personas con discapacidades

Hace un año Jazmin Mercado encontró una oportunidad que le cambió la vida.

“Esta experiencia para mí ha sido algo que me enseñó un mundo nuevo”, cuenta Mercado. “Yo siempre había oído de los aprendizajes pero no sabía exactamente como uno entraba, ¿verdad?”.

Ahora está lista, dispuesta y capaz tras participar en Ready Willing and Able, un programa en el que capacita a personas con discapacidades para que entren en el sector de la salud.

“Son las personas más leales que hemos visto en el espacio laboral, no porque tengan esa discapacidad, si no que tienen ese empeño y el esfuerzo”, dijo Alexandra Mendoza, del Instituto de Innovación y Habilidades Laborales de Estados Unidos (IWSI).

Sólo poco más del 34% de las personas con discapacidades tienen empleo, según agencias que trabajan en su capacitación. Pero el programa Ready, Willing and Able se ha dedicado a cambiar esas estadísticas.

El programa es un esfuerzo conjunto entre IWSI y el Departamento de Rehabilitación de California.

“Todo depende de cada ocupación”, dice Mendoza. “Por ejemplo, de óptico, te dura unos dos meses a tres meses en lo que entiendes la teoría, Como ser la asistente, cómo ayudar a los doctores, como sacar las recetas”

Mendoza orientó a Mercado en su nuevo empleo en una tienda óptica.

“Yo sé que yo, si me dicen tienes que hacer esto o lo que sea, yo lo hago con el puro 100% o más del 100%”, dice Mercado. “Yo siempre he sido así porque todo no me ha llegado fácil verdad”.

El programa ha tenido éxito. Para este mes de junio, casi 60 individuos estarán listos para comenzar un trabajo pagado. Pero como también están descubriendo, se necesitan más compañías dispuestas a brindar estas oportunidades.

“Es trágico de ver a tantas personas que tienen esa capacidad de trabajar y también el poder de hacerlo”, dice Mendoza.

“Pero yo digo que por el mito de que hay detrás de eso de ‘disabilidad’ (discapacidad) no les dan esa puerta abierta completamente pero a los que si les dan ellos van con todo”.

Las personas interesadas en los servicios pueden visitar la página del programa, haciendo clic aquí. Allí encontrará información en español sobre los programas y la forma de contactar a Alexandra Mendoza, con quien se hace la petición oficial.

“Es algo que da una seguridad, que me da al corazón y a la mente, que tengo mucha gente que me está apoyando de verdad y es algo muy bonito”, dice Mercado.

En su primer reporte oficial se dio a conocer que para fin de año entre 75-85 estarían capacitados para más empleos. Las personas mayores de 16 años pueden participar pero deben ser ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o contar con un permiso de trabajo en Estados Unidos.