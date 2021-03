Reabrirán el Centro de Ciencias de California en Exposition Park

El Centro de Ciencias de California, que ha estado cerrado durante meses debido a la pandemia de coronavirus, anunció el jueves una fecha de reapertura para el 27 de marzo y planes para una exhibición de COVID-19 que debutará el próximo mes.

El centro, ubicado en Exposition Park junto al Museo de Historia Natural y el campus de la USC, estará abierto todos los días de 10 a.m. a 5 p.m. con las medidas de seguridad requeridas para todos los visitantes.

La asistencia limitada a los museos en el sur de California volvió a ser posible cuando los condados de la región pasaron al nivel rojo menos restrictivo del sistema de reapertura del coronavirus del estado.

Ccmo parte de sus planes para documentar la pandemia mundial y “este período extraordinario que atravesábamos”.

“Estamos encantados de reabrir e invitar a los huéspedes a disfrutar del poder de las experiencias reales. La ciencia es fundamental para todo lo que hacemos y nuestros protocolos de reapertura reflejan la orientación de las agencias de salud estatales y locales, así como los asesores expertos en salud pública y enfermedades infecciosas del Science Center”, dijo el presidente del Science Center, Jeffrey Rudolph.

El cine IMAX del Science Center también reabrirá el 27 de marzo, mostrando las películas “Hubble”' y “Under the Sea”.

Las exhibiciones en el Science Center incluyen “The Art of the Brick”, construido completamente con ladrillos LEGO, “Space Shuttle Endeavour” y “Kelp Forest”.

Próximamente también se estrenarán dos nuevas exposiciones. “ All in This Together” explorará los hechos sobre COVID-19 y la ciencia detrás de las herramientas de salud pública más poderosas para combatir la pandemia.

La exhibición, que se inaugura en abril, presenta una exhibición especial de COVID Memorial Quilt en honor a las personas perdidas por el virus.

La apertura en junio será “¡Vida! Beginnings”, en el que los invitados pueden experimentar el viaje humano desde la concepción hasta el nacimiento dentro de una “sala de útero” inmersiva y explorar muestras fetales reales.

Puede encontrar más información en https://californiasciencecenter.org.