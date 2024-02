Cierran histórica capilla en Rancho Palos Verdes debido a movimiento acelerado de tierra

El Monumento Histórico Nacional que se encuentra en una ladera en Rancho Palos Verdes cerró debido al movimiento acelerado de tierras en el área.

El cierre de Wayfarers Chapel la propiedad circundante entró en vigor de inmediato y las reservas confirmadas serán reembolsadas, según el sitio web de la capilla.

Los administradores de la capilla contrataron a un geólogo que dice que se ha reactivado un antiguo deslizamiento de tierra debajo de la propiedad.

“Las lluvias recientes, e incluso me han dicho que las del invierno pasado, han saturado totalmente partes muy profundas de la tierra”, dijo Dan Burchett, director ejecutivo de Wayfarers Chapel. “Hemos podido medir más de 5 pulgadas de movimiento en un período de 30 días entre finales de noviembre y finales de diciembre”.

Según Burchett, la estructura en la parte trasera de la propiedad se ha deslizado más de 2 pies y tendrá que ser demolida.

Después del domingo la capilla cerrará indefinidamente y se habrán cancelado más de 175 bodas. Algunas parejas solo faltan una semana para su gran día.

Una novia que optó por no ser identificada recibió el correo electrónico y dijo que estaba devastada al saber que no celebraría su boda en el lugar de sus sueños.

“Habíamos oído que había habido problemas con la erosión y el acantilado, pero nos habían asegurado que todo estaría bien”, dijo la novia. “Ahora es un desastre porque tienes que mudarte a un sábado, tienes que encontrar otra iglesia en la misma área, mis invitados vienen del extranjero. Voy a perder invitados”.

Lloyd Wright, hijo del aclamado arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, diseñó la Wayfarers Chapel, que se encuentra en la cima rocosa con vista al Océano Pacífico desde 1951.

La icónica capilla de espacio abierto fue uno de los 16 nuevos monumentos históricos nacionales que se incorporaron en diciembre de 2023.

Desde su inauguración, la Wayfarers Chapel ha albergado cientos de bodas y eventos.

Aún se desconoce la reapertura de la Wayfarers Chapel, ya que muchas de las zonas aledañas de Palos Verdes se vieron afectadas por los fuertes aguaceros del último mes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.