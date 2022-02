Los Rams cubrirán gastos médicos de fotógrafa lesionada por cubrir desfile de la victoria

Una fotógrafa del desfile de la victoria de los Rams resultó herida el miércoles por una caída aterradora desde el escenario del mitin con el equipo y los fanáticos fuera del Los Angeles Memorial Coliseum.

Los LA Rams y Matthew Staffords le dijeron a NBCLA que cubrirán sus facturas médicas y equipos de cámara.

“Hemos estado en comunicación con Kelly Smiley desde el incidente de ayer y lamentamos lo sucedido. Como le dijimos a Kelly, cubriremos todas sus facturas del hospital y reemplazaremos sus cámaras. Le deseamos una pronta recuperación”, dijeron en un comunicado.

El video muestra a la fotógrafa caer mientras se preparaba para tomar fotos de Matthew Stafford y su esposa después del mitin en Exposition Park.

La fotógrafa Kelly Smiley retuiteó un video de la caída y dijo: "Esa soy yo. Esperando en la sala de emergencias los resultados de la radiografía. Mis dos cámaras se rompieron, pero estoy bien".

Más tarde tuiteó que se fracturó la columna.

Una recaudación de fondos de GoFundMe titulada "¡Ayuda a Kelly a recuperarse!" comenzó a recaudar dinero para sus gastos médicos y equipo de cámara, que se dañó por la caída.

Smiley es de Long Beach, según su sitio web. Se graduó de la Universidad Estatal de San Diego y trabaja como editora de fotos en la NFL, la NHL y la NBA, según el sitio.

Tim Kothlow, editor de fotografía de la NFL, creó una página de GoFundMe en nombre de Smiley. Casi $ 19,000 se habían recaudado hasta el jueves por la mañana.

"Kelly es amada por todos los que la conocen y es una persona muy respetada en la comunidad de la fotografía", dijo en la publicación.

Los Ángeles fue la escena de una gran celebración el miércoles al realizarse el desfile de victoria para celebrar a los Rams, los campeones del Super Bowl LVI.

El video de la caída parece mostrar que Stafford le dice algo a su esposa Kelly y luego se aleja mientras ella revisa a Smiley.

El mitin contó con jugadores, entrenadores y miembros de la familia en un escenario frente a los fanáticos fuera del Los Angeles Memorial Coliseum. Varios jugadores, incluido Stafford, hablaron en el mitin, que siguió a un desfile de la victoria de una milla en Exposition Park.

