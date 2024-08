Un cliente de Ralphs de Dana Point se lleva el premio gordo de Powerball: $44 millones

Atención compradores de Ralphs, uno de ustedes ganó el premio gordo de Powerball de $44 millones.

El billete afortunado que acertó los seis números del sorteo de Powerball del lunes por la noche se compró en el supermercado de Golden Lantern en la comunidad del condado de Orange.

Los números del lunes fueron 1, 2, 15, 23, 28 y el Powerball fue 10. El sorteo fue el tercero desde la última vez que se vendió un billete con los seis números.

Millones, o incluso miles de millones, podrían estar en juego una vez que un billete de lotería ganador no es reclamado. Esto es lo que necesitas saber.

El afortunado jugador de lotería tiene la opción de recibir el premio gordo de $44 millones en 30 cuotas o un pago único de $21,9 millones antes de los impuestos federales.

Las probabilidades de acertar los cinco números y el número de Powerball son de 1 en 292,2 millones, según la Asociación de Loterías Multiestatales. La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24,9. El premio mayor del sorteo del miércoles será de $20 millones.

Agosto ha sido un mes lucrativo para los jugadores de lotería en el condado de Orange. Además del ganador del premio mayor del lunes, un boleto vendido en el sorteo Mega Millions del viernes en Pavilions Place en Newport recaudó más de un millón de dólares.

El boleto acertó cinco números, solo le faltó el Mega.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.