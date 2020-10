Rajon Rondo y LeBron juntos en la cancha en la posible noche histórica de los Lakers

Fueron rivales una vez, Rajon Rondo y LeBron James. Rondo estaba en Boston. James estaba en Cleveland y Miami. Sus caminos se cruzarían casi todos los años en los playoffs, una colocación anual de una espina en el costado del otro.

James pudo haber tenido diferentes palabras para describir a Rondo entonces.

En estos días, sin embargo, las palabras que James usa cuando habla del armador suplente de Los Angeles Lakers incluyen cerebral y decidido. Y ese enfoque, inteligente y resistente, tiene a Rondo a las puertas de un club más exclusivo.

Rondo ayudó a los Boston Celtics a ganar su 17º campeonato de la NBA. También está a punto de ser parte del título No. 17 para los Lakers, algo que podría suceder tan pronto como el viernes por la noche cuando se enfrenten al Miami Heat en el Juego 5 de estas Finales de la NBA. Los Lakers lideran la serie 3-1.

"Gané a los (22) años, y ahora a los 34, es una experiencia completamente diferente, y comprender que esto no ocurre a menudo o anualmente", dijo Rondo al principio de la serie. "Estar de regreso aquí más de una década después es una experiencia muy humillante".

Los Celtics y los Lakers han sido durante mucho tiempo las familias reales de la NBA, los líderes en títulos y probablemente la mejor rivalidad de la liga.

Muchos jugadores han jugado para ambas franquicias, pero solo uno, el delantero del Salón de la Fama Clyde Lovellette, jugó en equipos campeones con ambos clubes e incluso eso viene con un pequeño asterisco; Lovellette ganó títulos en 1963 y 1964 con los Celtics, y su primer anillo llegó en 1954 cuando los entonces Minneapolis Lakers.

Entonces, Rondo podría ser el primer jugador en ganar un título tanto para Boston como para Los Ángeles. Bill Sharman lo logró, pero no como jugador en ambas ciudades: ganó 10 anillos de la NBA en su vida; cuatro como jugador de los Celtics, uno como entrenador de los Lakers en 1972 y cinco más como ejecutivo de los Lakers en la década de 1980.

"Soy muy afortunado y bendecido de seguir jugando este juego durante tanto tiempo", dijo Rondo.

James todavía recuerda los enfrentamientos de playoffs en 2008 y 2010, cuando estaba en Cleveland y Rondo estaba con Boston. Los Celtics tenían más talento que los equipos de los Cavs y ganaron ambos enfrentamientos; la serie de 2010 terminó la primera temporada de James en Cleveland y finalmente lo envió a Miami.

Si bien James notó la disparidad de talento entre los equipos, también lo fue esto: Rondo repetía los sets de Cleveland cada vez que caían por la cancha. Él sabía lo que venía. James se sintió frustrado e impresionado al mismo tiempo por la capacidad de Rondo para predecir el movimiento en tiempo real.

Cuando los Lakers tuvieron la oportunidad de conseguir a Rondo, no dudaron, así que claramente, James estuvo más que bien con la jugada. Ama a los compañeros de equipo inteligentes. Rondo más que se ajusta a ese proyecto de ley.

"Rajon es una gran parte de lo que hacemos", dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel. “Tengo una tremenda confianza en sus habilidades, especialmente en esta atmósfera, tan adentro de los playoffs cuando los juegos significan tanto. Ha estado allí antes y confío en él ".

Con buena razón.

No es el All-Star que alguna vez fue, pero la dureza no ha desaparecido. Rondo y el alero del Heat Jimmy Butler son amigos y ex compañeros de equipo; Rondo no piensa en nada de Butler hablando basura durante un juego, hasta el punto en que a veces ambos se ríen.

"Rondo siempre me dice algo durante el juego", dijo Butler. “Tengo mucho respeto por el chico, mucho amor por el chico, él y su familia. Obviamente, jugó conmigo en Chicago, así que siempre hay algo de mandíbula yendo y viniendo ".

Sin embargo, al ganar tiempo, Rondo deja que la jugada hable.

Considere los últimos seis minutos del Juego 4 de la final. Rondo volvió a registrarse con los Lakers arriba 85-83. Ayudó a forzar una pérdida de balón de Miami, consiguió un rebote ofensivo que llevó a dos tiros libres de James, anotó sus únicos puntos de la noche en una bandeja que puso a los Lakers arriba por seis, luego tuvo el pase que preparó el juego de Anthony Davis- sellado de 3 puntos con 39,5 segundos restantes.

Nadie en los Lakers lo llama Playoff Rondo. No le gusta mucho el apodo, aunque muchos lo usan libremente cuando hablan de él durante la postemporada. Pero demostró por qué el nombre se ha quedado, con otro ejemplo de él saliendo en los momentos más importantes de los juegos más importantes.

"Esta oportunidad no se presenta a menudo", dijo Rondo. "Los muchachos buscan este momento durante toda su carrera, y definitivamente tenemos que aprovechar el momento".