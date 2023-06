“Queer Mercado” resalta a proveedores y negocios LGBTQ+ en el Este de Los Ángeles

Un mercado al aire libre en el Este de Los Ángeles está dedicado a servir a la comunidad LGBTQ+.

Muchos asistentes se refieren al “Queer Mercado” como una joya escondida para la comunidad queer y los dueños de negocios.

El mercado ha estado funcionando durante dos años y la fundadora dice que su objetivo es ayudar a proporcionar visibilidad.

“Cuando la gente me ve, es un poco difícil vender en lugares regulares”, dijo Anna Sutton, vendedora de Maps.LA.

Cerámica, joyería y arte son exhibidos y vendidos en el mercado por vendedores queer.

“Estoy muy orgullosa de haber podido ayudar a crear oportunidades económicas y un espacio seguro”, Diana Díaz, fundadora de Queer Mercado.

Díaz es una vendedora ambulante y consejera escolar que dice que el concepto surgió de uno de sus estudiantes que viajaba por Los Ángeles a otros mercados.

Lo lanzó finalmente en 2021, con unos 40 proveedores y ha podido atraer a cientos más desde entonces. El evento se lleva a cabo cada tercer sábado del mes en el jardín del Centro Cívico del Este de Los Ángeles.

“Cuando vienes al Queer Mercado, ves a las abuelitas, ves a los niños, ves a la familia que viene a apoyar a los vendedores y se da cuenta de que están aquí por negocios”, dijo Díaz.

La fundación apoya a las personas que buscan ayuda médica y de vivienda.

Aunque Díaz ha tenido éxito, también se ha enfrentado a un poco de negatividad, pero sigue adelante.

“He recibido algunos comentarios negativos e incluso de la comunidad queer”, dijo Díaz. “Necesitamos apoyo y necesitamos visibilidad”.

