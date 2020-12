Quedarse en casa: ignoran orden en California a pesar de repunte del COVID-19

En la ciudad costera de Manhattan Beach, en el sur de California, un brazo del gobierno insta a los residentes a quedarse en casa excepto por necesidades esenciales, mientras que otro los alienta a salir y comprar e incluso les brinda lugares donde pueden sentarse a relajarse, comer comida para llevar y mirar el sol se puso en el Pacífico.

Es un ejemplo de mensajes confusos de los gobiernos, ya que la mayor parte de California se encuentra bajo una amplia orden de cierre que incluye un toque de queda nocturno para tratar de detener los casos récord de coronavirus que amenazan con abrumar al sistema hospitalario.

Si bien los funcionarios de salud estatales y del condado están suplicando a los residentes que se queden en casa y solo se mezclen con los de su hogar, la orden permite que todos los minoristas permanezcan abiertos con un 20% de capacidad y alienta a las personas a salir para hacer ejercicio.

La alcaldesa de Manhattan Beach, Suzanne Hadley, dijo que su comunidad vio la oportunidad de ayudar a las empresas locales mientras cumplía con las estipulaciones de la orden. La solución: reutilizar las áreas de patio propiedad de la ciudad configuradas para permitir que los restaurantes sirvan a los comensales al aire libre, lo que ya no está permitido, en "áreas de asientos públicos" donde los compradores del centro pueden relajarse.

“Está permitido comprar un regalo de Navidad, comprar una comida para llevar, ver una puesta de sol e incluso el estado fomenta las actividades al aire libre”, dijo.

Manhattan Beach se enecuentra en el condado de Los Ángeles, el más grande del estado con 10 millones de residentes y un número desproporcionadamente grande de casos, hospitalizaciones y muertes por coronavirus en California.

El jueves, cuando el estado estableció un récord de un día de 220 muertes, la directora de salud del condado, Barbara Ferrer, dijo que si las personas no siguen las órdenes de quedarse en casa excepto por necesidades esenciales y no mezclarse con personas fuera de sus hogares, “corremos un riesgo eso podría tener consecuencias catastróficas, con hospitales abrumados y pacientes gravemente enfermos que no pueden recibir la atención que necesitan”.

“Necesitamos volver a lo que hicimos en la primavera, al comienzo de la pandemia, cuando pocas personas salieron y nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de cuidarnos unos a otros”, dijo.

La orden de cierre del gobernador Gavin Newsom entró en vigor el fin de semana pasado, pero parece tener un efecto mínimo en la vida diaria. Permite muchas más actividades que el cierre de marzo que convirtió al estado en un modelo sobre cómo responder a la pandemia.

Marissa Englund fue una de las dos docenas de estilistas que protestaron el jueves frente a la oficina del Dr. Matt Willis, funcionario de salud pública del condado de Marin. Los salones de belleza se encuentran entre los negocios cerrados por la última orden de salud.

"Básicamente se contradicen porque les están diciendo a todos que se refugien en su lugar y se queden en casa todo lo que puedan, pero vayan de compras navideñas", dijo Englund.

En marzo, todos los comercios minoristas de California estaban cerrados. Las calles normalmente atascadas de San Francisco estaban tan desoladas que durante semanas se podía escuchar el canto de los pájaros en todo momento del día.

Con la llegada de las compras navideñas, los negocios en California se preparan para las ventas durante la nueva orden de quedarse en casa.

Pero sus tweets han sido reemplazados durante mucho tiempo por el estruendo de los autos y camiones de reparto que recorren las principales carreteras. El estacionamiento de una tienda Target en la ciudad estaba casi lleno una tarde de esta semana con compradores entrando y saliendo y nadie verificaba que la tienda estuviera operando a la capacidad requerida del 20%.

En Huntington Beach, en el sur de California, la gente estaba levantando pesas en un gimnasio que supuestamente estaría cerrado según la orden.

El Dr. Scott Morrow, funcionario de salud pública del condado de San Mateo, dijo en una carta a los residentes que decidió no unirse a otros condados del Área de la Bahía de San Francisco en un cierre voluntario porque no cree que la nueva orden "hará mucho bien" si no uno hace cumplir las reglas.

También dijo que no tenía conocimiento de datos que sugieran que las actividades comerciales restringidas por el estado han tenido un impacto importante en la transmisión del virus.

“Lo que creo ahora es que el poder y la autoridad para controlar esta pandemia está principalmente en sus manos, no en las mías”, escribió Morrow.

Susan Snycerski, profesora de psicología en la Universidad Estatal de San José, dijo que la fatiga pandémica está comenzando y puede estar contribuyendo a que menos personas presten atención a las órdenes de salud. Pero los mensajes contradictorios a nivel federal, estatal y local también están teniendo un impacto.

“Se nos ha pedido que hagamos algo que nunca hemos tenido que hacer en toda nuestra vida y, para ello, debemos tener un mensaje claro, debemos tener modelos en términos de ver a las personas participar en los comportamientos correctos, y no hemos tenido eso en su mayor parte ”, dijo.

Englund dijo que ha sido frustrante ver que las pequeñas tiendas cercanas a su salón permanecen abiertas cuando gastó $7,000 para montar su salón y comprar todo el equipo de protección personal necesario para que sea seguro para sus clientes. Ella solo tiene una silla y es la única que trabaja allí. Se requieren máscaras y nunca se las quita, y ella toma 15 minutos entre clientes para desinfectar, dijo.

“La gente entra en estas tiendas y sabes que no están desinfectando todo lo que alguien toca. ¿Cómo consideran que eso está bien? " preguntó.

“Lo desafortunado es que van a obligar a todos a la clandestinidad, y es mucho más insalubre ir a la casa de otra persona (a cortarse el pelo). Considerando que podemos controlar nuestro entorno y nuestro espacio donde trabajamos ”, dijo.

Ignacio Castro, un ingeniero mecánico de 46 años de Los Ángeles, dijo que la nueva orden lo hace reconsiderar la frecuencia con la que sale a hacer la compra. Ahora planea ir una vez a la semana. Pero Castro, que se preocupa por sus padres ancianos, dijo que cree que es uno de los pocos que realmente prestan atención a la petición de quedarse en casa.

"Veo aún más tráfico", dijo. “En marzo, las calles estaban vacías. La gente estaba realmente asustada de salir ".

Paz Jackson, una enfermera registrada, dijo que ella y su esposo tomaron el viaje de media hora desde Los Ángeles a Manhattan Beach para almorzar al aire libre, algo que ya no pueden hacer cerca de su casa.

Dijo que se sentía segura tomando una hamburguesa y llevándola al patio público ya que había poca gente y no había multitudes. Pero dijo que entiende por qué Newsom emitió la orden, especialmente en ciudades más grandes donde el virus está aumentando.

“Nos encanta comer al aire libre”, dijo. “A mucha gente le gustaría salir y no quedarse en casa todo el tiempo. Es una decisión individual ".