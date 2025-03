¿Qué sigue para el barrio de Pacoima afectado por la explosión de una vivienda?

Las autoridades seguirán vigilando la calidad del aire en el barrio y protegiendo el sistema de drenaje de aguas pluviales, dijo un funcionario del LAFD.

Algunos residentes del valle de San Fernando a los que se había ordenado desalojar sus casas pudieron regresar lentamente el sábado por la mañana tras una operación de combustión controlada derivada del descubrimiento de fuegos artificiales ilegales que provocaron una explosión en una vivienda.

El jueves, un vecindario de Pacoima se vio sacudido por la explosión de una vivienda que dejó herido gravemente a un hombre de 24 años, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Tras descubrir que había más explosivos ilegales en la propiedad, los agentes decidieron detonar los materiales mediante una quema controlada.

Guy Tomlinson, subjefe del LAFD, dijo que la decisión de seguir ese camino se tomó porque la unidad de vivienda accesoria (ADU) en la propiedad que albergaba los explosivos ya no tenía integridad, como él la describió.

"Como se vio en la explosión inicial, el edificio se había derrumbado sobre sí mismo, por lo que no era seguro estar dentro", dijo. "Los materiales que se almacenaban allí eran todos ilegales… Así que la forma más segura de manejarlo era iniciar una quema controlada y dejar que ardiera hasta el final".

Algo más de 60 casas estaban bajo orden de evacuación, lo que frustró a los miembros de la comunidad. El sábado por la mañana, las autoridades permitían a algunos residentes regresar a sus casas y reabrieron algunas calles. La policía dijo que la repoblación del barrio quedaría despejada a las 5 de la tarde del sábado.

Aunque la quema controlada ha concluido, los funcionarios seguirán trabajando en el asunto.

Decenas de familias fueron evacuadas de sus hogares en Pacoima el jueves en preparación de la quema controlada de explosivos por las autoridades.

"Los pasos continuos son el monitoreo del aire, asegurándose de que la comunidad sigue siendo segura", dijo Tomlinson. "Desde la medianoche de ayer, el muestreo del aire ha vuelto todo al rango normal".

Explicó que la quema que se vio el sábado por la mañana fue para controlar la escorrentía de materiales peligrosos que podrían haberse mezclado con el agua procedente de la propiedad.

"No aplicamos agua a la estructura, por lo que no hay agua peligrosa en esa escorrentía hasta el momento", dijo Tomlinson. "Por lo tanto, estamos protegiendo el sistema de drenaje de aguas pluviales y luego también estamos controlando a dónde podría ir esa agua para que no tengamos ningún material peligroso adicional o cualquier problema abajo del incidente".

Es posible que las fuerzas del orden conserven la vivienda donde se almacenaron los explosivos para futuras investigaciones o posibles cargos penales. La policía está investigando si el hombre que resultó herido es una víctima del caso o un sospechoso.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) está investigando el caso como un asunto penal.