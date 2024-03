¿Qué pasará con TikTok? Esto debes saber sobre la popular aplicación que preocupa al gobierno federal

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles un proyecto de ley que podría conducir a la prohibición de TikTok o forzar la venta del sitio en Estados Unidos.

El proyecto de ley fue aprobado sorprendentemente rápido con una votación de apoyo bipartidista de 352 a 65, y ahora irá al Senado para su posterior estudio y aprobación.

La posible prohibición de la aplicación, que cuenta con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, preocupa a miles de influencers que ganan dinero con la plataforma. En el centro de la cuestión está la estructura de propiedad de la empresa. La aplicación es propiedad de ByteDance, una empresa con sede en China que, según los legisladores federales, representa una amenaza para la seguridad nacional.

¿Qué tan popular es TikTok?

TikTok se lanzó en 2016 y en 2021 superó a Google como el sitio web más popular del año.

“TikTok es actualmente probablemente la aplicación de redes sociales más popular y atractiva que existe. Y es una especie de fusión de música con vídeos divertidos con la participación de los consumidores. Sus influencers se encuentran con el público en actividades divertidas conjuntas. Nunca habíamos imaginado algo tan atractivo y divertido como TikTok”, dice Karen North, PhD, experta en redes sociales digitales y profesora de la Escuela Annenberg de la Universidad del Sur de California (USC).

Al mismo tiempo, "se sabe que recopila enormes cantidades de datos personales de los usuarios, lo cual es una de las razones por las que resulta tan atractivo", añadió el Dr. North.

TikTok es una aplicación de red social que permite a los usuarios crear un canal personal publicando vídeos que tienen una duración de entre 3 segundos y 10 minutos.

Las personas también pueden ver videos de modo infinito y, por lo general, los videos que cada persona ve se adaptan mediante un algoritmo que presenta el contenido según sus preferencias.

Los datos: el nuevo tesoro

Las aplicaciones de redes sociales y otros sitios web recopilan y utilizan datos personales para predecir comportamientos y deducir patrones. Esto se ha utilizado en gran medida con fines publicitarios, pero también ayuda a los desarrolladores a atraer a sus usuarios con contenido que es relevante para cada persona.

Por eso los datos se han convertido en un modelo de ingresos robusto, que está regulado por las leyes que rigen en cada país.

“TikTok es capaz de recopilar información sobre cada usuario de una manera que les hace muy, muy fácil dirigirse a cada uno de nosotros para que la experiencia seleccionada para nosotros sea particularmente específica o particularmente especializada. Lo hace mucho más divertido y atractivo”, dijo el Dr. North.

Sin embargo, los datos se están convirtiendo en una mercancía o un bien que puede almacenarse, archivarse y venderse. Las personas aceptan diferentes tipos de uso de datos cuando se unen a una plataforma, pero muchas veces no comprenden todas las consecuencias.

“El mayor problema con TikTok en este momento, y el motivo de la legislación, es que al ser de propiedad extranjera, TikTok se rige por las leyes del país donde reside, en este caso, China. Y si nos fijamos en las normas de recopilación, archivo y uso de datos en China, está mucho más permitido que aquí en Estados Unidos”, explica el Dr. North.

Estados Unidos tiene diferentes leyes que restringen el tipo de datos que se pueden recopilar y archivar. Sin embargo, el Dr. North dice que “en China los datos pueden ser específicos para cada persona, pueden averiguar todo lo posible sobre cada individuo y luego no sólo pueden archivarse, sino que también pueden entregarse al gobierno chino. Ahí es donde el Congreso tiene muchos problemas con la recopilación de datos de TikTok”.

La iniciativa obligaría que la empresa china ByteDance venda TikTok o de lo contrario la red social podría ser prohibida en Estados Unidos.

La versión de TikTok en EE. UU. es diferente de la que se usa en China, y la compañía ha dicho que nunca ha compartido datos de usuarios estadounidenses con las autoridades chinas. Sin embargo, los expertos en privacidad de datos del gobierno federal creen que la cantidad de datos que se recopilan puede representar una amenaza.

“Cuando se analizan los problemas de seguridad nacional o la privacidad y la seguridad de empresas o universidades individuales, hay que preocuparse por la increíble máquina de recopilación de datos que es TikTok”, dice North.

"No conozco a nadie, estoy seguro de que hay gente, pero no conozco a nadie que esté preocupado por la privacidad de los datos que no vea a TikTok como la mayor amenaza en términos de recopilación de datos y la menor cantidad de restricciones que vemos hoy en día”, añadió.

Avanza la prohibición de TikTok en Washington

La popularidad de TikTok en Estados Unidos hizo que muchas personas estaban observando de cerca esta semana cuando los políticos dieron un paso significativo e inusualmente rápido hacia una prohibición.

Pero la aplicación ha sido una preocupación a nivel federal durante varios años.

En 2020, el expresidente Donald Trump hizo varios intentos de prohibir la plataforma de redes sociales mediante una orden ejecutiva, que fue bloqueada por la empresa tras una demanda.

Luego, en febrero de 2023, la Casa Blanca dio 30 días a todas las agencias federales para que dejaran de usar la aplicación en todos los dispositivos gubernamentales.

“TikTok es una herramienta política muy poderosa y muchos funcionarios electos la utilizan para llegar a sus electores. Pero en algún momento el acuerdo fue hacerlo en un teléfono separado, de modo que no esté en el mismo teléfono que la información segura o confidencial”, dijo North.

Un año después, en marzo de 2024, la votación en el Congreso de un proyecto de ley que podría prohibir la aplicación o realizar una venta forzosa en un plazo de 180 días fue sorprendentemente rápida. Sin embargo, no está claro qué tan rápido puede seguir avanzando.

“Es raro ver que algo avance en la Cámara de Representantes tan rápidamente a través de un Comité y luego en la Cámara en su conjunto. Y luego el presidente prometió firmar un proyecto de ley como este. Y, sin embargo, no hay ningún proyecto de ley complementario en el Senado y no hay acuerdo por parte del Senado para abordar el tema”, según la Dr. North.

¿Qué pasaría si el proyecto de ley es aprobado completamente?

Según North, no hay una solución fácil incluso si el proyecto de ley supera todos los obstáculos en el Senado.

Solo una gran empresa tendría los recursos para comprar TikTok y esto podría desencadenar otra denuncia antimonopolio. “Los posibles compradores estadounidenses, ya sea Microsoft, Meta o Google, ya han sido atacados por nuestro propio gobierno en cuestiones antimonopolio por ser demasiado grandes. La idea de comprar TikTok los haría más grandes y por lo tanto recrearía el escrutinio sobre los problemas antimonopolio o de monopolio”, dice la profesora de USC.

Por otro lado, es probable que TikTok luche por mantener la integridad de la empresa. Además, "el gobierno chino ya ha dicho que se opone a cualquier desinversión, ya sabes, se opone a obligar a ByteDance a desinvertir porque, por supuesto, quiere los datos y el acceso", explica North.

Por ahora, el proyecto de ley debe pasar al Senado y deben aprobarse muchos pasos antes de que llegue al escritorio del presidente para su aprobación como ley.