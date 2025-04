¿Qué está pasando el tribunal durante petición de nueva sentencia de los hermanos Menéndez?

Mientras los fiscales de Los Ángeles argumentaban el viernes en un tribunal de la ciudad por qué quieren retirar la recomendación de resentencia para Lyle y Erik Menéndez, los hermanos se unieron a la audiencia de forma remota.

Los hermanos vestían sus uniformes azules de prisión mientras escuchaban la argumentación desde su prisión de San Diego, sentados juntos. Llevaban gafas, y en algunos momentos parecían leer algo fuera de pantalla.

El fiscal adjunto de distrito Habib Balian, quien representó a la fiscalía, describió al juez Michael Jesic cómo Lyle presionó su escopeta contra la mejilla de su madre y disparó. Mientras el fiscal adjunto hablaba, se vio al hermano mayor ligeramente inclinado hacia adelante.

El fiscal de distrito Nathan Hochman estaba sentado en la primera fila, detrás de su equipo de fiscales, durante la audiencia, mientras el equipo de defensa de los hermanos, encabezado por Mark Geragos, se encontraba en el tribunal junto con sus familiares.

Se vivieron momentos de tensión en la sala.

Cuando el fiscal adjunto mostró imágenes de la sangrienta escena del crimen en la mansión, Geragos reaccionó con enojo.

"Es indignante, francamente, que un fiscal de distrito publique fotos de la escena del crimen con familiares aquí, sin previo aviso", dijo Geragos. "Las víctimas están siendo retraumatizadas, todo con fines políticos".

Geragos presentó varias objeciones durante la larga presentación.

El juez Mike Jesic permitió que la presentación continuara, pero señaló que le gustaría concluir el viernes.

"No voy a detener sus presentaciones", dijo Jesic. "Vamos a profundizar en el tema… Si no termina hoy, voy a llorar un poco".

Mientras el juez Jesic intentaba calmar a todos, dijo que dejaría que ambas partes dijeran su versión.

El fiscal adjunto afirmó que, si bien tienen la "gran capacidad para reconocer cuándo alguien se ha rehabilitado con éxito", deben ejercerla con prudencia.

La fiscalía también criticó duramente al exfiscal George Gascón, alegando que su decisión de presentar la moción tuvo motivaciones políticas en las elecciones de noviembre. Gascón terminó perdiendo contra Hochman por unos 30 puntos.

El fiscal adjunto le indicó al juez Jesic que se centraría en las mentiras de los hermanos al exponer el abuso sexual de su padre, José.

Balian argumentó que Lyle había escrito una carta en 1991, diciendo que necesitaban afligir a su madre, Kitty, por ser una persona violenta dispuesta a asesinar a sus propios hijos.

El fiscal adjunto también argumentó que Lyle le había pedido a su entonces novia que mintiera y dijera que su padre la había violado violentamente, pero ella se negó a pesar de que Lyle le ofreció dinero.

Noticia en desarrollo. Regrese para ver actualizaciones.

