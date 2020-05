¿Qué debe hacer con su boleto de concierto que fue cancelado?

Una mujer tenía 5 boletos para un evento a fines de marzo, y como le pasó a tantas personas, sus planes quedaron en suspenso cuando se detuvieron los eventos multitudinarios a causa de la pandemia.

La mujer intentó recuperar su dinero, pero no tuvo suerte, y fue por eso que se comunicó con Telemundo 52 Responde, dondele ayudaron a descubrir la manera de obtener un reembolso.

Desesperada, pues tenía los boletos pagados para un evento que se tuvo que posponer debido al COVID-19, escribió a Telemundo 52 Responde lo siguiente:

“Me he comunicado con ellos para obtener mi reembolso de mis boletos comprados, lo cual se niegan a darme, me ponen muchos pretextos”, agregando que “ha escuchado en las noticias que no habrá concierto a causa del virus”.

La compradora solo quería recuperar los $261 que pagó.

Este caso no es único, ya que son cientos de miles de personas que se quedaron con boletos pagados para eventos que ni siquiera se sabe si se van a realizar.

Telemundo 52 Responde se comunicó con Live Nation, propietarios de Ticketmaster, y House of Blues, entre otras empresas que manejan millones de ventas de boletos al año y pidieron que aclararan lo que piensan hacer para responder a sus clientes, en medio de la situación con el COVID-19.

Las compañías informaron que, a partir del 1 de mayo, modificaron su política de reembolsos, ya que los eventos no están cancelados, pero si, en muchos casos, pospuestos indefinidamente.

Así que, ahora, si usted tiene boletos, recibirá una notificación, y a partir del día en que se anuncie la nueva fecha, usted tendrá 30 días para pedir un reembolso.

Si pasan 60 días de la fecha original del evento, y no se calendariza nuevamente, a partir de entonces, se abrirá la opción de 30 días para obtener un reembolso.

En este caso, los 60 días se cumplieron el 11 de mayo, y al no haberse dado una nueva fecha para el evento, la señora tiene 30 días para pedir su dinero de regreso, lo cuál se puede hacer por teléfono, llamando al mismo sitio donde compró sus boletos.

Live Nation explicó que las personas que tengan boletos para eventos que se cancelen, tendrán la opción de, en lugar de obtener un reembolso, recibir un crédito del 150% del valor original de sus boletos para asistir a un evento en el futuro.