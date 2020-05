Pruebas de anticuerpos ofrecen esperanza en lucha contra el COVID-19

El número de casos confirmados de coronavirus en el condado de Los Ángeles ahora supera los 40,000 y, en una indicación de que la propagación del virus se está desacelerando, los resultados de las últimas pruebas de anticuerpos muestran una caída en el porcentaje de residentes que se cree que han sido infectados en algún momento.

Sin embargo, los funcionarios de salud advirtieron que podría haber una variedad de explicaciones para la caída en las pruebas positivas de anticuerpos entre la primera encuesta en abril y la segunda este mes.

La última encuesta encontró que el 2.1% de los 1,014 adultos que fueron examinados tenían anticuerpos contra COVID-19 en sus sistemas, lo que indica que habían sido infectados en algún momento. Eso se redujo de alrededor del 4.1% en la primera ronda de pruebas en abril, que involucró a 863 sujetos de prueba.

Las pruebas tienen como objetivo pintar una imagen más amplia de la propagación de las infecciones por coronavirus en la comunidad. Proyectado en los 10 millones de residentes del condado, una tasa de infección del 2.1% equivaldría a aproximadamente 210,000 personas, mucho más que el número actual de casos confirmados del condado, que es de alrededor de 40,000.

La primera ronda de pruebas serológicas en abril descubrió que alrededor del 4.1% de los residentes tenían anticuerpos en su sistema, lo que sugiere un número de infección de aproximadamente 400,000.

Neeraj Sood, profesor de política pública de la USC en la USC Price School for Public Policy y el investigador principal en el estudio de anticuerpos, observó varios cambios en la metodología entre las dos rondas de pruebas, en particular un mayor alcance para los hablantes de español y mandarín. residentes en la encuesta de mayo, junto con cambios en los sitios de prueba, presentando diferentes datos demográficos.

Los dos porcentajes también se encuentran dentro de un margen de error estándar en las pruebas, dijeron las autoridades. Sood también señaló que las personas que pueden haberse infectado temprano en la pandemia pueden tener niveles de anticuerpos "menguantes" en su sistema que no fueron detectados por las pruebas.

Pero dijo que hay razones para ser optimista sobre los últimos resultados de las pruebas.

"Lo que encontramos es que entre las dos ondas no hay evidencia de un gran aumento en la incidencia de COVID-19", dijo Sood. “... Esto muestra que estamos controlando las nuevas infecciones en nuestra comunidad. Los resultados aún dicen, si combina los resultados a través de las dos ondas, ... alrededor del 3% dio positivo, lo que significa que todavía estamos muy lejos de la inmunidad del rebaño, y necesitamos estar consciente de eso ".

Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado, se hizo eco de ese tono optimista, al tiempo que reconoció que la metodología puede haber contribuido a la caída en el porcentaje de pruebas positivas de anticuerpos.

"A pesar de las limitaciones, los resultados sugieren que no hubo mucha propagación del virus en la población de la comunidad en general durante el tiempo entre estas dos encuestas y creo que esto es probable porque muchos de nosotros hicimos un gran trabajo al quedarnos en casa, distanciarnos físicamente y usando nuestras cubiertas de tela para la cara ".

Señaló que las últimas pruebas, como la primera ronda, encontraron que los hombres tienen más probabilidades de infectarse con el virus, al igual que las personas en los barrios de bajos ingresos y las personas menores de 55 años.

Se están planificando rondas adicionales de pruebas de serología, con funcionarios que dicen que harán esfuerzos para incluir una gama más amplia de la población, al mismo tiempo que incluirán personas en hogares de ancianos y niños.

Ferrer anunció el miércoles 57 muertes más debido al coronavirus en el condado, aunque 13 de esas muertes fueron reportadas en la noche del martes por funcionarios de salud en Long Beach y Pasadena. Long Beach y Pasadena reportaron tres muertes adicionales el miércoles por la tarde. Las nuevas muertes aumentaron el total del condado a 1,976.

El condado anunció otros 1,324 casos de COVID-19, mientras que Long Beach y Pasadena se combinaron para agregar 118 más, elevando el total del condado a 40,975.

Ferrer emitió lo que probablemente sea la primera de múltiples advertencias antes del fin de semana del Día de los Caídos que las grandes reuniones públicas todavía están prohibidas bajo las órdenes de salud del condado.

"Podemos disfrutar de nuestras playas para la recreación activa y asegurarnos de no crear condiciones de hacinamiento que no permitan el distanciamiento físico", dijo. “Y también podemos disfrutar de nuestro hermoso clima en nuestros propios vecindarios y nuestros patios traseros. Quiero recordarles a las personas que las reuniones y eventos de cualquier tipo no están permitidos. El virus no ha cambiado. Todavía es relativamente fácil infectarse, especialmente si no está tomando precauciones. Desafortunadamente, ha habido fiestas y reuniones recientes que resultaron en una cantidad de personas recién infectadas. Por lo tanto, busque maneras de disfrutar las vacaciones con personas de su propio hogar o con amigos y familiares desde lejos utilizando nuestras herramientas tecnológicas. Estar juntos desde la distancia es actualmente nuestra nueva normalidad ".

El condado ha estado reabriendo lentamente las comodidades recreativas y los negocios minoristas solo para la recogida en la acera. La Fuerza de Tarea de Resiliencia Económica del condado, que incluye a miembros de la Junta de Supervisores y líderes empresariales locales, se reunió el martes y fijó una fecha objetivo del 4 de julio para una reapertura completa o por etapas de la mayor parte de la economía del condado.

La supervisora Kathryn Barger dijo el miércoles que la meta se estableció después de una reunión que incluyó algunos números graves presentados por líderes empresariales.

"Fue estremecedor", dijo. “La industria de restaurantes informó que se perdió el 80% de los empleos. La industria del entretenimiento indicó que 890,000 empleados de cine y entretenimiento no están trabajando, lo que se extiende a muchas de las pequeñas empresas que brindan apoyo a esta industria ... las empresas están sufriendo".