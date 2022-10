Estos son algunos de los proyectos que Newsom convirtió en ley en California

El día de Año Nuevo traerá a los californianos de nuevas reglas después de que la oficina del gobernador Gavin Newsom promulgó 997 nuevos proyectos de ley esta semana, todos listos para entrar en vigor el 1 de enero.

Los residentes del estado dorado pueden hacer la cuenta regresiva para la nueva legislación diseñada para proteger a algunos de los electores más necesitados del estado, reforzar el medio ambiente y los derechos reproductivos, y proteger a los creativos del contenido que los lleva a los tribunales.

Esto es lo que debe saber sobre algunos de los proyectos de ley firmados recientemente por el gobernador.

CONTROL DE LA NATALIDAD Y ATENCIÓN DEL ABORTO

El control de la natalidad asequible y la atención del aborto siguen siendo un referente de las libertades de California. Con el próximo año, las enfermeras parteras y las enfermeras practicantes podrán ofrecer procedimientos de atención del aborto.

El proyecto de ley también lanza un programa piloto para distribuir máquinas expendedoras con anticonceptivos y productos menstruales. Un sitio web patrocinado por el estado permite que las personas fuera del estado accedan a la atención integral del aborto en California.

CERRAR LA BRECHA SALARIAL

Cerrar la brecha salarial para las mujeres se acerca a una realidad en 2023. La nueva legislación exige transparencia salarial en las prácticas de contratación y recursos humanos. También elimina el “impuesto rosa” en productos comercializados específicamente para mujeres.

CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE

California continuará liderando la nación en la protección del medio ambiente con más de 40 proyectos de ley y $54 millones en fondos para combatir el cambio climático.

El objetivo de la neutralidad de carbono para 2045 está codificado en las leyes del próximo año. Los nuevos pozos de gas y petróleo requerirán una distancia de retroceso de 3200 pies. Otros planes de gran alcance incluyen la exploración de soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático y la creación del primer sistema de clasificación de calor extremo de la nación.

El gobernador Gavin Newsom vetó la legislación el domingo por la noche que habría requerido que los niños asistieran al jardín de infancia, ya sea a través de educación en el hogar, escuela pública o privada, antes de ingresar al primer grado en una escuela pública.

PROTECCIÓN DEL CONTENIDO CREATIVO

Es probable que los raperos y otros creativos aplaudan la AB 2799. El gobernador Newsom y el asambleísta Jones Sawyer se unieron en línea a los MC de California Meek Mill, Tyga, YG, Too $hort, Killer Mike, Ty Dolla Sign y E-40 para la firma virtual. del proyecto de ley que garantiza que el contenido creativo (letras, videos, actuaciones, etc.) no se puede usar contra artistas en los tribunales sin revisión judicial.

VIVIENDA Y SALUD

El bienestar y la vivienda están sobre la mesa en un nuevo proyecto de ley que planea adoptar un enfoque comunitario para brindar tratamiento y servicios para el abuso de sustancias y problemas de salud conductual.

Sacramento planea abordar la crisis de vivienda del estado como un problema combinado de asequibilidad y clima, con un nuevo plan para agilizar el proceso de construcción. El proyecto de ley prioriza acercar las viviendas a las líneas de transporte público y elimina algunos requisitos de estacionamiento difíciles de manejar para las nuevas construcciones.

PROTECCIONES DE LOS TRABAJADORES

Las protecciones para los trabajadores de comida rápida y los vendedores ambulantes también aumentarán cuando llegue el nuevo año. El estado está facilitando el proceso para que los vendedores obtengan permisos de salud locales, y con la Ley de Recuperación FAST (Fast Food Accountability and Standards Recovery Act) comida rápida los trabajadores tendrán un papel más importante en el establecimiento de salarios justos y estándares de salud y seguridad en toda la industria.

ANTECEDENTES PENALES

El estado de California sellará los antecedentes penales de exdelincuentes selectos si se cumplen ciertos estándares. Para que sus antecedentes penales sean sellados, los ex infractores deben cumplir su condena y mantener un historial limpio durante un mínimo de cuatro años.

OTROS PROYECTOS CONVERTIDOS EN LEY

El anuncio del gobernador también dio detalles sobre los proyectos de ley diseñados para abordar los problemas "cotidianos" más pequeños que enfrenta la población.

Para disuadir el reciente aumento vertiginoso de los robos de convertidores catalíticos, el estado ahora exige que todas las piezas recicladas sean rastreables.

Si los hot rodders que queman goma y esculpen donas han convertido su calle en un infierno auditivo, el próximo año ese nivel de ruido puede cruzar un límite legal.

Regar su césped puede convertirlo en un paria en su vecindario, pero puede cambiarlo y obtener un reembolso por césped a partir del próximo año. Hay $75 millones en el fondo estatal para paisajismo eficiente en el uso del agua.

La Ley de Libertad para Caminar permite a las personas cruzar la calle alejándose de una intersección sin ser multados.

El gobernador vetó 169 proyectos de ley, ahorrando miles de millones en impuestos, según el comunicado oficial. La acción marcó el último día para que el gobernador firmara o vetara los proyectos de ley aprobados por la Legislatura antes del 1 de septiembre y en posesión de Newsom a partir del 1 de septiembre.

