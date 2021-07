Video viral de clienta quejándose de mujer trans en spa desata protestas en Los Ángeles

Las manifestaciones en defensa y en contra de los derechos de las personas LGTBQ se desarrollan el sábado en Los Ángeles, luego de un video viral publicado por una clienta molesta porque una mujer trans que mantiene las partes íntimas con las que nació y no con las que se identifica, pudo desnudarse en la sección femenina de un exclusivo spa de Koreatown.

El incidente ocurrió el fin de semana pasado en Wi Spa en 2700 Wilshire Blvd. La iracunda clienta publicó el video en Instagram con el nombre de usuario Cubana Angel, y rápidamente atrajo una amplia exposición y apoyo de muchos otros en el sitio.

Se puede escuchar a la mujer quejándose con un miembro del personal en el mostrador del establecimiento. “Entonces, ¿está bien que un hombre vaya a la sección de mujeres, muestre su pene alrededor de las otras mujeres, niñas pequeñas, menores de edad, en su spa? Wi Spa lo aprueba, ¿es eso lo que estás diciendo? pregunto la mujer.

Otro cliente le dice a la mujer que se vaya a otro lugar si se siente ofendida. "¡Vete tu a otro lugar!" ella responde. "¡Ve tu a otro lugar!"

Otro cliente masculino intenta defender a la persona trans, que no se ve en el video, pero la mujer no está convencida. “Es un hombre. El es un hombre. No es una mujer”, dice.

También se puede escuchar a otro cliente quejándose y pidiendo la devolución de su dinero.

Wi Spa defendió su política en un comunicado a Los Angeles Magazine.

"Como muchas otras áreas metropolitanas, Los Ángeles contiene una población transgénero, algunos de los cuales disfrutan de visitar un spa", dice el comunicado. "Wi Spa se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos sus clientes".

Se programó una protesta para las 11 a.m. del sábado frente al negocio por parte de aquellos que se oponen a la política, pero los partidarios de los derechos trans con el grupo SoCal Antifa planeaban presentarse dos horas antes para una reunion de "No fanatismo en Los Ángeles".

Y también se planearon manifestaciones de solidaridad en apoyo de la comunidad trans el sábado y el domingo en el cercano MacArthur Park.