Protesta anti-Trump en el centro de Los Ángeles, manifestación pro-Trump en Beverly Hills

Las manifestaciones a favor y en contra del presidente Donald Trump están programadas en el sur de California el sábado, en medio de llamados a la destitución del presidente tres días después de que una multitud de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos en un tumulto que resultó en cinco muertes.

El grupo Rechazar el Fascismo planeó una manifestación y una "caravana de automóviles" al mediodía en Pershing Square en el centro de Los Ángeles, como parte de una serie de manifestaciones a nivel nacional. El grupo denunciará la violencia del miércoles y pedirá la destitución de Trump y del vicepresidente Mike Pence.

“Somos conscientes de la protesta, así que tendremos suficiente cantidad de oficiales (por ahí)”, dijo el sábado por la mañana la oficial Rosario Cervantes de la Sección de Relaciones con los Medios del Departamento de Policía de Los Ángeles a City News Service. A las 3 p.m., los partidarios del presidente realizarán un "mitin por la libertad" en Beverly Hills Gardens Park en Santa Monica Boulevard.

Los simpatizantes comenzaron a reunirse en el parque todos los fines de semana durante la campaña presidencial de otoño para expresar su apoyo al presidente. Dijeron que se reunirán el sábado para "celebrar la vida, unir a nuestra comunidad en la defensa de los valores estadounidenses y alentar y empoderar a los ciudadanos a participar en un discurso respetuoso y un compromiso social efectivo".

La imagen del hombre sentado en la oficina de Nancy Pelosi con los pies encima del escritorio le dio la vuelta al país entero. Ahora enfrenta cargos federales.

El viernes, Twitter anunció que la cuenta de Trump fue suspendida permanentemente "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia" después de que sus tuits fueran acusados ​​de incitar el asedio del Capitolio el miércoles. La suspensión se produjo un día después de que a Trump se le prohibiera usar Facebook por el resto de su mandato.

También el viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que la Cámara de Representantes actuaría para acusar a Trump la próxima semana por su papel en la incitación al violento ataque de la mafia si no renunciaba "inmediatamente".

“La mañana en que fue elegido, vine a trabajar y el personal me pidió algunas palabras sobre el contexto y la historia, y dije: 'Bueno, creo que las cosas se pondrán peor de lo que piensas'. correcto ”, dijo Pastor. "No hay nada sobre lo que sucedió el miércoles que no fuera predecible".

Trump emitió un comunicado el viernes que se eliminó rápidamente de su página de Twitter pero luego se difundió al grupo de prensa de la Casa Blanca, en el que criticó la plataforma, diciendo que “no se trata de libertad de expresión. Se trata de promover una plataforma de izquierda radical donde algunas de las personas más viciosas del mundo puedan hablar libremente ”, dijo.

En video quedó captado lo que pasó antes de que una mujer fuera baleada en el Capitolio durante el violento asalto por parte de simpatizantes de Trump. ADVERTENCIA: Este contenido tiene imágenes fuertes ya que muestra los últimos minutos de vida de una persona.

“Como he dicho durante mucho tiempo, Twitter ha ido cada vez más lejos en la prohibición de la libertad de expresión, y esta noche, los empleados de Twitter se han coordinado con los demócratas y la izquierda radical para eliminar mi cuenta de su plataforma, para silenciarme y USTEDES, los 75.000.000 de grandes patriotas que votaron por mí ”, dijo.

“Twitter puede ser una empresa privada, pero sin el regalo del gobierno de la Sección 230 no existirían por mucho tiempo. Predije que esto sucedería. Hemos estado negociando con varios otros sitios y pronto tendremos un gran anuncio, mientras que también analizamos las posibilidades de construir nuestra propia plataforma en un futuro próximo. ¡No seremos silenciados!"