Propuesta de representantes republicanos busca cobrar elevadas cuotas por diferentes trámites migratorios

Representantes republicanos lanzaron una nueva y controversial propuesta para cobrar elevadas cuotas por diferentes trámites migratorios, incluidas las solicitudes de asilo.

La propuesta sería un nuevo y doloroso revés para la comunidad inmigrante, particularmente para aquellos que esperan realizar algún trámite para regularizar su situación migratoria en este país.

"No se me hace justo que hagan eso, ojalá no pase nada y que el presidente reaccione y además apoyo a todos los inmigrantes", dijo Rosa María Medina, inmigrante.

Los legisladores republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes presentaron una propuesta para cobrar mil dólares a cada migrante que presente una solicitud de asilo, recursos que afirmaron, serían utilizados para financiar las medidas implementadas por la actual administración para frenar la migración indocumentada.

“Se está cerrando el círculo de forma muy directa en contra de las personas que buscan protección legal migratoria, sean menores o sean adultos, que vienen en busca de asilo”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para Migrantes.

Pero no solo eso, el proyecto de ley también plantea exigir una tarifa de mil dólares para inmigrantes que buscan ampararse bajo el parole humanitario, una cuota de 3,500 dólares para quienes patrocinen a menores no acompañados y hasta 550 dólares para inmigrantes que soliciten un permiso de trabajo bajo el Estatus de Protección Temporal o TPS.

“Son cifras casi impagables, y cuando les toque ir a corte, si el patrocinador no garantiza que el niño se presente a su audiencia, se les cobrará 2,500 dólares más por esa violación”, señaló Gutiérrez.

De acuerdo con los representantes republicanos, estos recursos permitirían, entre otras acciones, completar la construcción del muro fronterizo, contratar a miles de agentes migratorios más, así como adquirir tecnología de punta para reforzar la vigilancia en la frontera.

“Así como quieren controlar la frontera, pues que resuelvan el problema de los millones de trabajadores indocumentados, trabajadores honestos, que pagan impuestos, que cumplen con la ley”, dijo Gutiérrez.