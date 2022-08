Propuesta de ley brindaría identificaciones oficiales de California a personas indocumentadas

La próxima semana el comité de apropiaciones del senado debatirá un proyecto de ley que brindaría identificaciones oficiales de California a las personas indocumentadas que residen en el estado.

La propuesta podría beneficiar a casi dos millones de inmigrantes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Actualmente los indocumentados en California solo pueden tramitar una licencia de conducir, pero quienes no manejan carecen de una identificación oficial del estado.

1.7 millones de Californianos enfrentan obstáculos al realizar servicios básicos por no contar con una identificación oficial, señaló el asambleísta Reggie Jones-Sawyer, uno de los autores del proyecto de ley SB 1766 que otorgaría el documento oficial a los indocumentados.

“Esta identificación ayudaría a la gente a agarrar una cuenta de crédito, abrir una chequera, inscribirse en la escuela, ir a una clínica”, dijo el asambleísta de California Miguel Santiago.

Otros trámites como la preparación de impuestos y matricularse en la universidad requieren de una identificación oficial para facilitar el proceso.

Janette Martínez asegura que no contar con el documento ha puesto trabas en su crecimiento profesional como cosmetóloga.

“Por culpa de no tener un ID, no me he movido por el lapso de 12 años, no he podido progresar”, dijo Martínez.

El proyecto de ley SB 1766 fue ya aprobado por la asamblea de California y a finales de la próxima semana pasará al comité de apropiaciones del senado.

Si avanza la medida entonces será sometida a votación dentro de dos semanas antes de que llegue al escritorio del gobernador, gavin newsom.

“Esa identificación no va a violar ninguna ley federal, no es para decir que tienen documentos no, no es para decir que tiene un permiso de trabajo”, dijo Santiago.

La propuesta AB 1766 permitiría obtener la identificación oficial a mujeres, personas de la tercera edad, personas discapacitadas y recién absueltos de una condena que no pudieron beneficiarse bajo la ley AB 60 que otorga licencias de conducir a indocumentados.

“Mi sueño americano se ha tornado en una pesadilla”, dijo Martinez.

Se desconoce si la identificación oficial para indocumentados de California contaría con un sello especial que la haga distintiva como es el caso de la denominada “Real ID”.Entre los opositores del proyecto de ley SB 1766 están muchos dueños de viviendas y algunas agencias del orden que argumentan que la medida podría impedirles determinar el estatus migratorio de cada persona.