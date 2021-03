Proporcionarán más vacunas a comunidades vulnerables para acelerar esfuerzos de reapertura económica

Los condados del sur de California y otros a lo largo del estado podrían ser autorizados para abrir más negocios y levantar otras restricciones antes de lo previsto según un plan anunciado el jueves que dará prioridad a las vacunas contra el COVID- 19 en las comunidades más afectadas por la pandemia.

Alimentar el plan es un movimiento anunciado por el gobernador Gavin Newsom para dejar de lado 40% de las dosis de vacunas del estado para las comunidades más afectadas, generalmente aquellas que tienen ingresos más bajos y han tenido tasas de infección más altas y un menor número de los residentes que se vacunan.

“Con más vacunas en línea y administradas, California se encuentra ahora en una posición para tomar medidas para poner fin a esta pandemia manteniendo la guardia alta y vacunando a los californianos con mayor riesgo y más expuestos”, dijo Newsom en un comunicado el jueves.

“Vacunar a nuestras comunidades más afectadas, en nuestro estado, es lo correcto y la forma más rápida de poner fin a esta pandemia”, afirmó.

A medida que el estado avanza en la vacunación de los residentes de bajos ingresos, a su vez, facilitará los requisitos que los condados deben cumplir para avanzar el “Blueprint for a Safer Economy” de Newsom, el sistema codificado por colores de cuatro niveles que regula los límites de apertura, cierre y capacidad de los negocios con base en la tasa de nuevas infecciones por COVID de un condado y las tasas de positividad de las pruebas.

Todos los condados del sur de California se encuentran actualmente en el nivel “púrpura” de ese plano y, por lo tanto, están sujetos a las restricciones económicas más estrictas, incluidos los límites de baja capacidad en las tiendas minoristas y cierres forzosos de salas de cine, y el uso del espacio interior de restaurantes y gimnasios.

Para avanzar al nivel “rojo” menos restrictivo, la tasa de nuevos casos diarios de COVID tiene que reducirse a al menos 7 por cada 100,000 habitantes, y la tasa de positividad de las pruebas debe caer por debajo del 8%.

Bajo el cambio de política estatal anunciado el jueves, el número de casos requeridos para avanzar en el plan y aflojar las restricciones a las empresas, se aliviará una vez y cuando el estado distribuya 2 millones de dosis de vacunas a las comunidades más afectados en todo el estado. Se espera que eso ocurra en las próximas dos semanas, ya que el estado ha entregado 1.6 millones de dosis a esas comunidades.

Las tasas de casos necesarias para avanzar en el plan económico será ajustado de nuevo cuando el estado distribuye 4 millones de dosis a las comunidades más afectados.

Aliviar las restricciones de tasa de casos significa que los condados podrán avanzar más rápidamente a través de los cuatro niveles del plan y autorizar la reapertura de más y con mayores capacidades.

Al hacer el anuncio, los funcionarios estatales señalaron que la tasa de infecciones por COVID-19 entre los hogares que ganan menos de $40,000 al año son más del doble que los hogares con ingresos de $120,000 o más. Los residentes más ricos, sin embargo, están siendo vacunados casi al doble de la tasa de comunidades de bajos ingresos. Además de destinar el 40% del suministro de vacunas del estado a comunidades afectadas, el estado también reservará espacios para citas de vacunas para esas comunidades y aumentará la financiación para aumentar la cantidad de vacunas proveedores.

Newsom anticipó el plan el miércoles durante una visita a Long Beach, donde destacó que el estado no estaba eliminando el sistema de niveles económicos, simplemente ajustando los umbrales para tener en cuenta los esfuerzos de vacunación.

“Queremos incorporar las tasas de vacunación en la clasificación y que permitirá que las personas se muevan más rápidamente a través de los niveles”, dijo.

Él promocionó la continua tendencia de la baja en los números de COVID en todo el estado, diciendo que la tasa actual de personas que dan positivo por el virus se ha reducido a 2.2%, entre las tasas más bajas del país, pero insistió en que la pandemia no ha terminado y dijo que es demasiado pronto para que las personas dejen de usar máscaras o de practicar el distanciamiento social. También notó la emergencia continua de variantes de COVID que pueden propagarse más rápidamente y podrían conducir a otro aumento en los casos.

“Es por eso que es esencial e importante que no bajemos la guardia, encima de eso, quitarnos las mascarillas en lo que se refiere a abordar la transmisión de esta enfermedad que sigue cobrando miles de vidas cada día: cientos de vidas se están perdiendo todos los días aquí en el estado de California”, dijo Newsom. “Es una enfermedad mortal. No se está tomando vacaciones de primavera. No se ha tomado un día libre desde el año pasado. “Lo venceremos. Pasaremos la página proverbial, y lo estamos haciendo, pero hay que mantener nuestra vigilancia mientras trabajamos y llegamos a la inmunidad de grupo”.