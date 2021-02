Proponen prohibición de fracturación hidráulica en California para 2027

Una nueva legislación prohibiría fracturación hidráulica o “fracking” en California para 2027, apuntando a la poderosa industria del petróleo y el gas en el estado que ya planea prohibir la venta de automóviles nuevos a gasolina para 2035.

Progressive California ha sido durante mucho tiempo un líder en la lucha contra el cambio climático, exigiendo paneles solares en las casas nuevas y aprobando una ley para que el estado más poblado del país dependa completamente de la energía renovable para 2045.

Pero los grupos ambientalistas dicen que los funcionarios de California, en particular los gobernadores, han tenido durante mucho tiempo un punto ciego para la industria del petróleo y el gas, que ha ejercido su inmenso poder político muchas veces para matar o debilitar la legislación destinada a reducir la producción.

Eso podría estar cambiando. El año pasado, el gobernador demócrata Gavin Newsom anunció medidas para prohibir la venta de automóviles nuevos a gasolina y pidió a los legisladores que fueran más allá al prohibir los nuevos permisos para el “fracking”, una técnica para extraer petróleo y gas incrustados en rocas profundas debajo de la superficie de ese clima. grupos dicen que daña el medio ambiente y amenaza la salud pública.

Dos senadores estatales respondieron a esa llamada el miércoles, anunciando una medida que detendría los nuevos permisos o renovaciones de “fracking” para el 1 de enero y prohibiría la práctica por completo para el 2027. Los senadores estatales demócratas Scott Wiener de San Francisco y Monique Limón de Santa Bárbara también dicen que lo harán cambiar el proyecto de ley el próximo mes para detener los nuevos permisos de petróleo y gas dentro de los 2.500 pies (762 metros) de las casas o escuelas para el 1 de enero.

"Esto es real. Está perjudicando a mucha gente, y el tiempo de enfrentarlo en el futuro ha terminado. Tenemos que lidiar con eso ahora ”, dijo Wiener.

La industria del petróleo y el gas retrocedió rápidamente. Catherine Reheis-Boyd, presidenta y directora ejecutiva de la Western States Petroleum Association, dijo que la legislación era "tan amplia y ambigua" que "conduciría a una prohibición total de la producción (de petróleo) en California".

Rock Zierman, director ejecutivo de la Asociación Independiente de Petróleo de California, calificó la medida de "legalmente cuestionable".

“El cierre de la producción de energía bajo las regulaciones más estrictas del planeta devastará las economías de las regiones productoras de petróleo”, dijo Zierman.

Newsom, hablando en una conferencia de prensa no relacionada en el Valle de Coachella, dijo que aún no había leído la propuesta y que "no podía comentar sobre ella".

California se encontraba entre los principales estados productores de petróleo del país, alcanzando un pico de 394 millones de barriles en 1985. Pero para 2017, la producción había disminuido significativamente y ahora se ubica detrás de Texas, Dakota del Norte, Nuevo México, Oklahoma, Colorado y Alaska. , según la Administración de Información Energética de EE. UU.

Parte de la razón es que la industria ha agotado gran parte de las reservas de petróleo fácilmente extraíbles de California. Lo que queda está incrustado profundamente en la roca subterránea que requiere una inmensa energía para extraerlo. Eso incluye el uso de procesos como el fracking, la vaporización cíclica, la estimulación de pozos ácidos y la inundación de agua y vapor para separar el petróleo de la roca, todos los procesos que estarían prohibidos para 2027 según la nueva legislación.

El gobernador Gavin Newsom advirtió que lo que está viviendo California es consecuencia de las sequías y temperaturas récord que se han visto en el estado.

"Es uno de los aceites más sucios del mundo", dijo Hollin Kretzmann, abogada del Instituto de Derecho Climático del Centro para la Diversidad Biológica.

Los grupos ambientalistas dicen que esos métodos pueden causar un daño significativo a la calidad del aire y al suministro de agua. Una investigación publicada este mes por un equipo de la Universidad de Harvard estimó que 8,7 millones de personas en todo el mundo murieron prematuramente por la contaminación de combustibles fósiles en 2018, incluidas 34,000 personas en California, informó Desert Sun en Palm Springs.

“Debemos dejar de hacer lo que sabemos que causa muerte y enfermedad”, dijo la Dra. Karina Maher, pediatra de Los Ángeles que trabaja con el grupo de defensa Climate Health Now.

Pero los críticos dicen que detener la producción de petróleo del estado no detendrá la dependencia del estado del petróleo porque millones de personas todavía conducen automóviles a gasolina. La senadora estatal Shannon Grove, una republicana cuyo distrito incluye partes del condado de Kern, dijo que si el proyecto de ley se convierte en ley, obligaría al estado a "depender de países extranjeros con pésimos antecedentes de derechos humanos que apenas permiten que las mujeres conduzcan y tengan poco respeto por el medio ambiente”.

El cambio climático afecta al estado productor de la canasta básica. Aquí te contamos más sobre el tema.

El asambleísta republicano Vince Fong, que también representa al condado de Kern, dijo que California produce petróleo "de la manera más responsable con el medio ambiente".

“En un momento como ahora, cuando necesitamos revitalizar nuestra economía, no entiendo muy bien por qué estaríamos impulsando una legislación que elimine puestos de trabajo en nuestro estado”, dijo.

California tiene más de 5,500 pozos de petróleo que probablemente hayan sido abandonados y su limpieza podría costar más de 500 millones de dólares, según una evaluación del Consejo de Ciencia y Tecnología de California. Para las empresas que eventualmente hagan ese trabajo, la legislación requeriría que el estado les ofreciera “incentivos” indefinidos para contratar trabajadores despedidos de petróleo y gas.

Wiener dice que tiene sentido comenzar a prepararse para el eventual declive de la industria del petróleo y el gas y tratar de evitar el destino de la industria del carbón, cuyo declive ha devastado comunidades en la región de los Apalaches.

“Es una industria en declive. Y en lugar de esperar a que finalmente disminuya y se desmorone, adelantémonos, facilitemos la eliminación y ayudemos a los trabajadores ”, dijo Wiener.