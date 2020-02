Proponen medida para convertir restos en abono para árboles

Una asambleísta de California presentó una propuesta que daría la opción de convertir nuestros restos en abono para árboles.

Cada 15 días el señor Eluterio Cruz pasa a ver a su mamá en un cementerio del Este de Los Ángeles.

Desde hace 17 años le ha compartido sus penas y alegrías de esta manera.

“Ella [mamá de Eluterio], me decía que si la quería quemar, pero como ya venimos de tradición, pues yo le dije que sería mejor enterrarla", dijo Cruz.

Cruz le dijo a Telemundo 52 que tiene el mismo plan para cuando él fallezca, incluso ya está pagando su lote en el mismo panteón, pero cuando escuchó sobre la propuesta AB 2592 se le iluminó el rostro.

“A mí me gustaría que plantaran un árbol frente a mi casa, que dijeran [la gente] mira, que le pusieran mi nombre, así como me llaman, Cruz”, agregó.

Y es que la AB 2592, propuesta por la asambleísta de Bell Gardens, Cristina García, busca dar la opción a los californianos de convertir en abono el cuerpo de un ser querido fallecido, o planearlo para ellos mismos.

“A mí me encanta la naturaleza, pienso en dónde quiero que me vengan a visitar mis familiares, me da más gusto saber que van a estar bajo un poquito de sombra”, dijo García.

Porque la idea es que así como en Washington, donde se firmó una ley similar el año pasado, se planten árboles con el fertilizante que según compañías resulta cuando el cuerpo se pone durante un mes en un contenedor rodeado de paja, alfalfa y madera.

“Pero también es una manera de limpiar nuestro aire, yo vivo en una comunidad con mucha contaminación, y un árbol nos ayuda mucho”, señaló García.

Además, agrega, beneficiaría en la lucha contra el cambio climático.

“Ahorita nos podemos enterrar o pueden hacer la cremación, y también emite muchos gases, muchos problemas para el medio ambiente”, dijo García.

Richard Maldonado está de acuerdo con todos esos puntos, pero no está convencido de que eso es lo quiere para su morada final.

“Yo personalmente preferiría la forma tradicional, de todos modos nos vamos a volver tierra, polvo, como sea, pero en su propio lugar”, dijo Maldonado.

La propuesta apenas fue presentada, así que a pesar de que la asambleísta dijo que ya ha recibido buena respuesta por parte de otros legisladores, tiene que haber discusiones formales al respecto y ser firmada por el gobernador.