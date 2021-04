Proponen establecer campamentos provisionales para personas sin hogar en las playas

Un concejal de Los Ángeles ha propuesto establecer campamentos provisionales para personas sin hogar en las playas del sur de California, asegurando que la medida es necesaria para combatir la crisis de indigencia.

La playa Dockweiler es una de los lugares en el mapa de la propuesta. Por ahora, hay suficiente espacio en el estacionamiento, pero en el verano no es así, por eso el rechazo de algunos a esta medida.

Desde que su hija, ahora adulta, era pequeña, Mercedes Rojas ha venido a la playa Dockweiler en busca de tranquilidad.

"Es algo para diversión de las familias y hay niños",dijo Rojas.

Por eso, para ella significa mucho la idea de establecer una comunidad de personas sin hogar en esta y otras playas de Los Ángeles.

"Uno se confía de que tiene los hijos en la playa y habiendo demasiado indigente aquí no sera segura”, dijo Rojas.

La propuesta del concejal Mike Bonin implica la instalación de casas o carpas móviles pequeñas en parte del estacionamiento de playas como Dockweiler, Fisherman's Village en Marina del Rey y Will Rogers State Beach en Pacific Palisades.

"Todos los concejales tienen que buscar soluciones en sus comunidades, yo represento la costa, el oeste, y no hay muchas opciones, así que tenemos que considerar las propiedades del gobierno”, dijo Mike Bonin, concejal del Distrito 11 de Los Ángeles.

Eso incluye playas del condado y estado.

La de Venice demuestra la gran necesidad de vivienda o un programa organizado, el concejal pone como ejemplos exitosos, proyectos como el este en el valle de San Fernando.

"Podemos hacer comunidades con cabañas temporales con seguridad, sanidad, y servicios para alejar a las personas de las aceras y a una vivienda permanente”, agregó.

Quienes lo apoyan dicen estar consientes de la gravedad de la situación.

Sin embargo, otros residentes cuestionan que esa sea la mejor solución, dado que el estado se esta preparando para una apertura de la economía y vida social con la llegada del verano.

"El resto del estacionamiento está arriba, y bajar de arriba para abajo cuesta mucho, y si hay más gente, mira como dejan la playa, esta toda sucia por el domingo de Pascua", dijo Eric Romero, cuestiona el plan del concejal.

"Yo pienso que no [debe de permitir a los indigentes en la play], no es el lugar correcto para hacerlo”, dijo Teresa García, no apoya el plan del concejal.

La propuesta también incluye varios parques en Mar Vista y Westchester. Todavía tiene que ser debatida y aprobada por el concejo antes de ser una realidad.