Propietarios: derechos y responsabilidades en cuanto a los desalojos

Los propietarios como los inquilinos tienes derechos y responsabilidades en cuanto a desalojos, entre otras cosas.

Telemundo 52 Responde tiene el caso de una familia que estaba desesperada, pues sus inquilinos no estaban obedeciendo la orden de desalojo.

Los propietarios tenían siete meses lidiando con una situación complicada, sus inquilinos dejaron de pagar la renta, y aunque un juez falló a su favor y emitió la orden de desalojo, no había resultados hasta que llamaron a Telemundo 52 Responde.

“Para nosotros ha sido una tragedia, nuestros ahorros, juntamos dinero, vendimos nuestra casa en México para poder arreglar aquí, un lugar para una ayuda económica al hogar, pero se ha vuelto un infierno”, dijo Ana María Fuentes, sus inquilinos no respetaron la orden de desalojo.

Fuentes dijo que sus primeros inquilinos, no fueron lo que esperaba.

“Porque no pagan renta, usan drogas, toman, y simplemente ellos no quieren irse, ellos dicen que son ciudadanos, que tienen derechos, y que no se van a ir”, dijo Fuentes.

“Me han gritado, he puesto denuncias. Hemos hecho de todos, y no podemos”, dijo Fuentes.

Su hijo nos aseguró que trataron de darles opciones a sus inquilinos.

“Se les trató de ayudar. Decían que no tenían dinero, entonces yo traté de hacerlo más fácil. Hicimos un trato y al final del día ellos dijeron que no”, dijo Saúl Hurtado, obtuvo orden de desalojo para sus inquilinos.

Pero, tras meses de no recibir la renta, además de notar danos a la propiedad, entre otras irregularidades, se asesoraron y siguiendo los pasos que indica la ley para presentar una demanda de desalojo. Pero, aunque ganaron en corte, pasaron casi dos meses, y nada cambio.

“No quieren irse. Ellos dicen que se va a quedar aquí, y no sabemos a dónde recurrir”, dijo.

Cuando nos llamaron para pedirnos ayuda, fuimos a la propiedad, y al ver nuestras cámaras, los inquilinos le aseguraron a Fuentes que ahora sí se irian.

Y en un par de días después, la familia Hurtado nos confirm que efectivamente, sus inquilinos dejaron la unidad.

“Rápidamente vieron la cosa seria, ellos se fueron, por fin se fueron, sacaron lo último que tenían. Estamos contentos, realmente ustedes hicieron una gran diferencia, se los agradezco”, dijo Fuentes.

Las autoridades del Departamento de Vivienda de Los Ángeles, reiteraron a todo propietario que esté en una situación así, que tienen derechos, pero deben seguir los reglamentos para realizar un desalojo.

“Siempre nos pueden llamar para que nosotros les demos información si efectivamente lo que está sucediendo cumple con uno de estos requisitos de las razones legales para ser desalojado. Y si es así, entonces el siguiente paso es buscar ayuda para que pueda dar un aviso correcto y legal”, dijo Xanat Rosas, de la agencia Senior Housing Investigator for LAHD.

El número del Departamento de Vivienda de Los Ángeles es el 866-557-7368.

Rosas insistió que tiene que cumplir sus derechos dentro una corte civil, así que tiene que buscar asesoría legal.