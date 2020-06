Propietarios de salones de uñas organizan protesta

Los propietarios y trabajadores del salón de manicura organizaron una protesta el lunes en Westminster, enojados porque el estado continúa prohibiéndoles reabrir sus negocios durante la pandemia.

Protestaban en el Asian Garden Mall en Westminster, instando a los funcionarios estatales a incluirlos en los planes para reabrir otros negocios esta semana que han estado cerrados desde marzo debido a órdenes de salud que protegen contra la propagación del coronavirus.

"Hay un gran retraso en la apertura de salones de belleza", dijo Christie Nguyen, propietaria de Studio 18 en Tustin y cofundadora de la organización Nailing it for America.

"Los salones de belleza, salones de masajes, gimnasios y bares" se están preparando para la reapertura, dijo.

"Desde el principio, y antes de COVID-19, hemos estado preparados con respecto a (equipo de protección personal), y ahora compramos escudos, compramos máscaras y la abundancia de precaución que estamos tomando", dijo Nguyen. "Sentimos que este es nuestro momento de reabrir, y no sabemos por qué no hemos podido".

El gobernador Gavin Newsom comentó el mes pasado que el origen de la transmisión comunitaria del virus en California comenzó en un salón de belleza, pero Nguyen dijo que las autoridades estatales de salud pública les dijeron la semana pasada que no podían probar eso.

"No se han retractado de esa declaración" públicamente, dijo Nguyen.

"Queremos reabrir más temprano que tarde", dijo Nguyen. "Todos los días estamos cerrados, es otro salón incapaz de mantenerse".

Algunos propietarios de salones de belleza sintieron que el comentario del gobernador avivaría las llamas de la intolerancia contra los asiáticos porque el coronavirus se originó en China y porque la mayoría de los negocios son propiedad de personas de ascendencia vietnamita, dijo.

Jesse Melgar, una portavoz de Newsom, dijo: “La administración de Newsom continúa colaborando con las partes interesadas en la industria del salón de manicura para recopilar comentarios y participar en un diálogo constructivo sobre la reapertura, con un enfoque en la salud y seguridad públicas. Seguimos comprometidos a mantener abiertas las líneas de comunicación a medida que buscamos modificar nuestro pedido de Stay at Home ".

La supervisora ​​del Condado de Orange, Lisa Bartlett, quien también es presidenta de la Asociación de Condados del Estado de California, dijo que, según las conversaciones con los funcionarios estatales de salud pública, los salones de uñas recibirán la aprobación para reabrir pronto.

"Creo que pueden venir esta semana", dijo Bartlett. "Estamos tratando de obtener alguna aclaración sobre eso".

El estado emitió un comunicado de prensa el viernes que incluyó a los salones de belleza en la misma categoría de deportes para niños y bodas que las reuniones que se abordarían pronto.

Bartlett dijo que los salones de uñas son únicos y plantean más desafíos para el distanciamiento social que las barberías, a las que se les ha permitido reabrir.

"Son un poco diferentes porque en una peluquería que estás de regreso te enfrentas a la persona, que te atiende la mayor parte del tiempo", dijo Bartlett. “En un salón de manicura, estás a un pie de distancia, literalmente frente a la persona que te atiende durante una hora y media o dos horas, por lo que es esa proximidad, cara a cara

cara, y eso puede ser un desafío. Y te tocan las manos y te clavan uñas, y todo el equipo tiene que ser desinfectado ”.

Bartlett dijo que los protectores de plástico entre los proveedores de servicios y los clientes probablemente sean obligatorios.

El senador estatal John Moorlach, republicano de Costa Mesa, dijo que los propietarios de salones de belleza tienen una estrategia efectiva.

"Este gobernador parece retroceder cuando es confrontado, y tal vez los propietarios de los salones de belleza hayan observado lo mismo y probablemente piensen que no vamos a hacer ningún movimiento hasta que empecemos a gritar y gritar como todos los demás, así que veo como una estrategia que el gobernador ha alentado, ”dijo Moorlach.

"Creo que todos los negocios deben ser abiertos con el completo entendimiento de que debes ser respetuoso con la pandemia", dijo Moorlach. “Si no te sientes bien y estás tosiendo, no te limpies las uñas. Vas a asustar a todos los clientes. Cuando alguien tose en el avión, me pongo con errores ”.

Moorlach dijo que los clientes deben ser "respetuosos" de cualquier requisito cuando los salones puedan reabrir.

"Sé un adulto", dijo. “Y si la persona del salón de belleza quiere tomarte la temperatura, déjala. Me corté el pelo el sábado por primera vez en tres meses ... por mi chica que conocía desde la escuela secundaria, y está cuidando a su madre enferma y simplemente no quería cortarme la barba, que era incluso más importante para mí que el corte de pelo, porque ella quería

yo para mantener mi mascarilla. Ella dijo: "No puedo hacer eso", y lo respeto, así que tuve que comprar un recortador de barba por primera vez ".

La ex senadora estatal Janet Nguyen, que se postula para la Asamblea, dijo que lanzó una petición en línea para pedir la reapertura de los salones de belleza con otras empresas programadas para reabrir esta semana.

"Estoy llamando al gobernador para que finalmente haga lo correcto y permita que los salones de belleza se abran de inmediato y comience el proceso de recuperación", dijo Janet Nguyen. "El castigo continuo contra los salones de belleza devastará a toda la comunidad vietnamita estadounidense en California, que depende de estas pequeñas empresas para mantener a sus familias".