Estacionamiento colapsa parcialmente en centro comercial en Rolling Hills Estates

Los socorristas fueron llamados a una concurrida plaza comercial en Rolling Hills Estates después de que la estructura de su estacionamiento colapsara parcialmente en medio de la temporada de compras navideñas durante la tormenta del miércoles.

Los equipos del Promenade on the Peninsula Mall, ubicado en el 500 block of Deep Valley Drive, trabajaron para asegurar el derrumbe después de que la tormenta comprometiera una parte del estacionamiento de la plaza.

Según el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, las jardineras en el tercer piso de la estructura del estacionamiento cayeron al nivel del suelo después de que la lluvia las saturara con tierra, lo que provocó que se derrumbaran.

La llauvia ha causado inundaciones en algunas calles de Oxnard y otras ciudades del condado de Ventura.

El incidente ocurrió poco antes de las 3 p.m. Ningún vehículo resultó dañado y no se reportaron heridos.

El vídeo del lugar mostró la salida y la entrada del garaje bloqueadas por los escombros caídos. Las autoridades cerraron el acceso al garaje mientras acudían al lugar. El centro comercial permaneció abierto y no se vio afectado por el incidente.

Las autoridades llamaron a un ingeniero estructural para evaluar la gravedad del daño. No se reportaron heridos ni daños a los vehículos en el garaje en relación con el colapso.

El colapso parcial se produjo en medio de dos sistemas de tormenta que han empapado al sur de California en los dos últimos días.

Esta tormenta, que es la segunda esta semana que azota el sur de California, trae consigo alertas de inundaciones y advertencias de evacuación para partes de la región.

