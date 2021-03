Prohíben a compañía anunciar ofertas de trabajo tras supuesta estafa

Muchas mujeres latinas fueron víctimas de una compañía que, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), las estaba engañando con falsas promesas para tener su propio negocio y trabajar desde su hogar.

“Moda Latina” publicaba comerciales dirigidos a mujeres de habla hispana, en donde les ofrecían ganar dinero extra, hasta con un 80% de ganancias.

Sin embargo, todo resultó ser una estafa.

Prometían grandes ganancias, pero eso era una ilusión”, destaca Roberto Anguizola, abogado de la FTC. “Lo que prometían no era real”.

La compañía ofrecía la venta de accesorios como lentes, maquillaje, joyería, oro de 14k, entre otros productos.

Muchos de los productos no eran de buenas marcas, o no eran auténticos, o no los podían vender con la ganancia prometida”, destaca Anguizola. “Fuimos a corte para parar esta estafa”.

Tras su investigación, la FTC llegó a un acuerdo con los propietarios de Moda Latina, Esther Virginia Fernández y Marco Cesar Zarate, a quienes se les prohibió permanentemente promocionar oportunidades de ganar dinero.

El acuerdo también incluye una sentencia monetaria de $7 millones, cifra que no pudo recuperarse porque la empresa está en bancarrota.

Sin embargo, se multó fuertemente a los propietarios de la compañía, quienes deberán pagar $20,000 cada uno.

La FTC aconseja a toda persona que busque trabajo o ingresos extras que investigue a las compañías por internet, para confirmar que no haya quejas. Además, es importante no dejarse presionar

“También es un signo, cuando hay alta presión de actuar rápidamente o le garantizan que tendrá éxito”, destaca Anguizola.

Representantes del FTC también consejan no confiar en testimonios que podrían ser falsos y evitar pagar los productos por adelantado, como ocurría con “Moda Latina”.

“Querían que los consumidores pagaran $200 para comprar una cajita de porquerías”, dice Anguizola. “Eso es un signo. Ellos querían que les mandaran dinero en efectivo, por money order, antes de darles a ellos algo”.

El equipo de Telemundo 52 Responde intentó comunicarse con Moda Latina al principio de la demanda, pero no obtuvieron respuesta. Tras el acuerdo con el FTC, dejaron de responder el teléfono.

Si cree haber sido víctima de un fraude de este tipo, puede reportarlo a la Comisión Federal de Comercio, haciendo clic aquí.